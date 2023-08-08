Департамент строительства Москвы перевел в электронный вид порядка 500 тысяч документов

Фото: Департамент строительства города Москвы.

На Московском урбанистическом форуме во время подведения итогов за семь месяцев 2023 года руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов поделился подробностями развития цифровых сервисов в ведомстве. Напомним, их внедряют в столичном Депстрое с 2021 года, когда приступили к оцифровке исполнительной документации.

«За это время показатели по сформированным и подписанным электронным документам в системе дают понять нам самим, что мы выбрали верный путь, - сказал Загрутдинов. - К августу 2023 года в электронный вид переведено порядка 500 тысяч документов».

По его словам, помимо развитых сервисов ведомству необходимы и компетентные специалисты, способные эффективно в них работать. Поэтому Департамент строительства Москвы также системно и поступательно развивает свою профессиональную среду.

«С 2017 по сегодняшний день на базе МГУУ правительства Москвы прошли обучение порядка 10 тысяч слушателей по более чем 50 программам разной направленности, - уточнил Загрутдинов. - Это и проектное управление строительством, и технологии информационного моделирования и другие направления».

Для студентов на базе НИУ МГСУ проводится программа Цифровой инженер ПТО, позволяющая развивать навыки работы с цифровыми сервисами.

«С 2020 года обучение прошли порядка 1 тысячи слушателей, более 80 студентов трудоустроились в наши подведомственные и подрядные организации», - добавил Рафик Загрутдинов.