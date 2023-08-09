Музыка сердца и дорога в будущее: Чем удивляет Московский урбанистический форум

Третий Международный конгресс Urban Health в рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва»

Медсестра будущего встречает улыбкой. У нее сиреневые волосы и небольшая сумка - ведь вся основная информация уже «в цифре». На полу - удивительная роспись. Это работа Миши Медведуса - сможете ли вы понять, что именно написал каллиграф? Все желающие могут сделать собственное фото, оно появится на огромном медиаэкране среди сотен других посетителей и участников Московского урбанистического форума. Площадка, открытая в Гостином Дворе, посвящена человеку. И основной экспонат здесь - он.

ИННОВАЦИИ СРЕДИ НАС

Современные технологии позволяют сделать жизнь человека лучше и безопаснее. Кто знает - вполне вероятно, что скоро мы будем жить до 120 лет и чувствовать себя при этом прекрасно. А что? Регулярные обследования вовремя покажут, если в организме произойдет сбой. Современные методики лечения устранят его причину. Узнать, насколько быстро стареет ваш организм, можно уже сейчас.

Чудо-аппарат сканирует часть руки. Показывает оператору какие-то цифры, он делает пометку на бланке, потом отправляет за расшифровкой к коллеге, которая объясняет:

- У вас все в порядке: смотрите, оператор поставил точку на грани желтой и зеленой областей, это значит, что вы находитесь на пограничной линии, где зеленая зона - это отсутствие риска сердечно-сосудистых заболеваний, желтая - низкий риск. Это норма для организма. Он соответствует вашему биологическому возрасту. Продолжайте ежегодно проходить диспансеризацию, правильно питайтесь, занимайтесь спортом.

ИСПЫТАТЬ НА СЕБЕ

Большинство экспонатов можно и нужно трогать руками. Как иначе вы поймете, что ощущает хирург, делая операцию? Специальное лапароскопическое оборудование - к вашим услугам. Как и специалисты, которые расскажут, покажут и научат, как правильно измерять давление, ставить уколы, брать кровь и даже делать сердечно-легочную реанимацию. При помощи специальных аппаратов можно послушать не только чужое сердце, но и свое, а его ритм перевести в музыку - процесс и результат завораживают.

Думаете, это все? Вовсе нет! Помните, как в школе запрещали проводить некоторые химические опыты? Например, теоретически, если бросить кусочек натрия в воду, может произойти взрыв. Но так ли это? Удовлетворить свое любопытство и закрыть гештальты можно на втором этаже выставки - в Городе образования. Уголок Московской электронной школы позволит «химичить» безопасно. А остальные площадки помогут проверить, насколько развиты ваши коммуникативные навыки, критическое мышление, креативность и т. д. Например, сможете ли вы при помощи движений одновременно нарисовать картину и сочинить мелодию? А распознать по лицу начальника, в каком он настроении и стоит ли просить у него прибавки к зарплате? Интересно? Тогда вам сюда!

А что еще Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Тоннель соединения эпох показывает встречу цифрового Гиппократа с искусственным интеллектом: они сперва смотрят друг на друга, потом тянутся огромными руками, чтобы соприкоснуться. Зрелище завораживает.

- А здесь у нас кинотеатр с полным погружением, такой был представлен в Дубае, - рассказывает экскурсовод Андрей. - Картинка транслируется на 360 градусов, на пол и потолок. Есть стереозвук, дуновение ветра.

В кинотеатре транслируют 16 коротких роликов, посвященных Москве, каждый длится по 7 минут. Вы увидите, какой Москва была, как развивалась, какой стала и какое будущее ждет всех нас. Такое нельзя пропустить!