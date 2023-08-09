Уроки рисования в парках Москвы: Акварельные пейзажи - в саду «Эрмитаж», натюрморты - в «Коломенском»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На природу - с мольбертом и красками! В столичных парках желающих учат рисовать в разных техниках и жанрах. В хорошую погоду занятия устраивают на улице. Если пойдёт дождь - в павильоне. Большинство уроков бесплатные. Везде требуется предварительная регистрация. Рассказываем, куда приходить.

НЕБО, ТРАВА И ЦВЕТЫ

В саду «Эрмитаж» дети от шести до девяти лет, подростки от 13 до 17 лет и взрослые могут научиться рисовать акварельные пейзажи. На пленэре профессиональный художник покажет, как выстроить композицию будущей картины. Кроме того, объяснит приемы написания деревьев, неба, травы, цветов и архитектурных деталей.

С собой нужно принести акварельные краски (желательно «Нева», «Невская палитра», «Белые ночи») 12 - 24 цвета; кисти круглые №3, 5, 12 белка или сиртетика (желательно на длинной ручке); емкость для воды (типа «непроливайка»), ластик, карандаш НВ, бумага для акварели «Рыбачка» или подобная размер А3. Планшеты и мольберты выдадут на месте.

Вход свободный. Запись обязательна - kdf.ermitazh@yandex.ru. Подробнее - на сайте.

Когда: два раза в неделю с 14.00 до 16.00, по вторникам - дети, по четвергам - взрослые.

Как добраться: ст. м. «Маяковская», «Цветной бульвар», ул. Каретный ряд, д. 3, на круге около памятника Виктора Гюго, недалеко от детской площадки.

ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМКИ

Художественная студия в музее-заповеднике «Коломенское» работает во дворце царя Алексея Михайловича. Детей от 6 до 14 лет учат рисовать натюрморты, портреты и пейзажи. Некоторые занятия проводят с посещением мужской половины дворца. Здесь юные художники изучают детали декора и создают работу по мотивам. Необходимые материалы и аксессуары выдадут на месте.

Цена: от 320 руб. за человека. Купить билет и уточнить расписание можно на сайте.

Когда: суббота, в 11.00 и 13.00.

Как добраться: ст. м. «Каширская», пр-т Андропова, д. 39, стр. 69.

КАРТИНА МЫЛОМ

Дети в возрасте от четырёх лет могут освоить живопись и рисунок в арт-студии в Измайловском парке. Им покажут, как рисовать карандашом, акварельными красками, гуашью и даже маслом. Кроме того, научат создавать картины мылом и флуоресцентными красками, а также с помощью техники граттаж - процарапывания острым предметом бумаги, залитой тушью. В студии также показывают особый способ рисования - эбру, когда вместо холста используется вода или специальная жидкость. А еще проводят уроки песочной анимации. Необходимые материалы выдают на месте.

Внимание! Родители все занятие обязаны находиться рядом с ребенком.

Вход свободный, без записи.

Когда: среда, 17.00 - 18.00 и 18.00 - 19.00; пятница, 15.00 - 16.00 и 16.00 - 17.00.

Как добраться: ст. м. «Партизанская», Народный пр-т, вл. 17, павильон «Студио-парк».

ХУДОЖЕСТВА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

В Воронцовском парке детей от 5 до 12 лет обучают основам живописи. Они узнают, как правильно держать руку, соблюдать пропорции, создавать на бумаге объем, свет и тень. Параллельно отработают навыки рисования карандашами и акварелью.

Отдельно проводятся уроки для тех, кому 55+. Им объясняют основы композиции, учат делать карандашный набросок и правильно накладывать краски. В итоге на бумаге получается парковый пейзаж. Необходимые материалы выдадут на месте.

Вход свободный. Запись - (495) 936-00-92, с 9.00 до 18.00 в будни.

Когда: вторник, 17.00 - 18.00 - дети; среда, 14.00 - 15.00 - взрослые.

Как добраться: ст. м. «Новаторская», Воронцовский парк, д. 7.

ХОЛСТ КАК КОСМОС

Сразу на нескольких площадках в парке Горького можно посетить занятия живописью. Мастер-классы «Цвет далеких планет» для детей от семи лет проходят около обсерватории. Соседство с ней подсказало и тему для рисунков - разные космические сюжеты. Их создают акварельными красками, гуашью или восковой пастелью.

А в розарии с фонтаном взрослых и детей от 12 лет учат рисовать розы и другие цветы акварелью. Мольберты, кисти, краски и специальную бумагу выдают на месте.

Цена: от 2300 руб. за человека. Купить билет - на сайте.

Когда: суббота и воскресенье, в 12.00 - около обсерватории, в 15.00 - в розарии.

Как добраться: ст. м. «Парк Культуры», ул. Крымский вал, д. 9.

АИСТ НА КРЫШЕ

На занятиях в парке «Красная Пресня» научат рисовать птиц в технике акварельной живописи. Например, яркого тукана в тропиках и аистов в гнезде. Или можно изобразить любой транспорт вроде вертолёта и ретро-автомобиля, а также подводный мир с китами и стаями разноцветных рыбок. Все материалы для работы выдадут на месте.

Цена: за занятие - 1500 руб. (дети), 1800 руб. (взрослые). Для брони места в группе необходима предоплата. Уточнить стоимость и записаться: +7-926-900-19-54.

Когда: среда, 18.00 - 19.00 - дети, 19.20 - 20.50 - взрослые.

Как добраться: ст. м. «Улица 1905 года», Верхний Красногвардейский пруд, павильон со стороны Звенигородского шоссе.

ПРИРОДА ВО ВСЕХ КРАСКАХ

Зона отдыха «Терлецкая дубрава» идеально подходит для желающих создавать красивые пейзажи. На занятия приглашают взрослых и детей от 8 лет, как новичков, так и опытных живописцев. Все материалы (бумагу, карандаши, краски, ластик, «непроливайку») нужно принести с собой.

Вход бесплатный, без записи.

Когда: дата уточняется, анонс появится на сайте и на страницах Перовского парка в соцсетях.

Как добраться: ст. м. «Новогиреево», ул. Металлургов, д. 60а, на главной площади зоны отдыха.