Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Раменках построен более чем наполовину

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Воробьевы горы давно стали для москвичей и гостей столицы любимым местом пеших прогулок, пробежек, катания на велосипедах и спортивных занятий. Здесь, в Раменках, уже близка к завершению реконструкция спортивного комплекса «Воробьевы горы». В нем создадут все необходимые условия для любителей зимних видов спорта. Строители возведут современные горнолыжные трассы, трамплины для лыжников и сноубордистов. А на месте снесённого здания спортивно-оздоровительного комплекса «Раменки» постройки 1989 года появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

«На сегодня создаваемый спорткомплекс «Раменки» готов 75 процентов, - руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Фасадные работы также завершены на 75 процентов. Строители продолжают монтаж декоративных элементов».

По его словам, идёт устройство внутренних инженерных систем, которые готовы на 80%. Чистовая отделка завершена на 70%.

«В малом бассейне выполнена облицовка чаши плиткой, в зоне большого бассейна приступили к таким же работам, - уточнил глава ведомства. - Вокруг здания началось благоустройство».

Фасады четырехэтажного комплекса площадью около 6 тысяч квадратных метров украсят белыми ламелями и витражным остеклением на уровне первого этажа. Внутри здание оформят в современном стиле. Вдоль нижнего и верхнего контура строения подключат архитектурную подсветку.

Для посетителей будут работать бассейн, игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса и буфет. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься порядка 180 человек.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, - сказал Загрутдинов. - Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».