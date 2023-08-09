В 2024 году году в Измайлово возведут три жилых корпуса для участников реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы
Для жителей района Измайлово строятся три жилых корпуса на Сиреневом бульваре, участки 4/7 и 4/7а, которые будут готовы уже в будущем году.
«Монолитные и фасадные работы завершены, ведется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Строители приступили к черновой отделке».
КОНКРЕТНО
Три жилых корпуса разной высоты, объединенные подземной автостоянкой, будут выглядеть так:
- фасады - из навесных трехслойных стеновых панелей бежево-серых и коричневых оттенков, облицованных кирпичом, с металлическими корзинами для кондиционеров;
- входы - с витражным остеклением;
- 539 квартир - 302 однокомнатные, 146 двухкомнатных, 82 трехкомнатные и 9 четырехкомнатных. Для маломобильных жильцов - две квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- на первом этаже - просторные вестибюль и лифтовой холл, колясочная, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения;
- в каждом корпусе - два лифта на 1000 кг и 630 кг, с визуальной и тактильной информацией;
- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;
- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.
Здания поставят прямоугольником, внутри которого получится закрытое дворовое пространство. В нем разместят две игровые детские площадки, спортивную зону, благоустроенные места для тихого отдыха.