В 2024 году году в Измайлово возведут три жилых корпуса для участников реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Для жителей района Измайлово строятся три жилых корпуса на Сиреневом бульваре, участки 4/7 и 4/7а, которые будут готовы уже в будущем году.

«Монолитные и фасадные работы завершены, ведется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Строители приступили к черновой отделке».

КОНКРЕТНО

Три жилых корпуса разной высоты, объединенные подземной автостоянкой, будут выглядеть так:

- фасады - из навесных трехслойных стеновых панелей бежево-серых и коричневых оттенков, облицованных кирпичом, с металлическими корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 539 квартир - 302 однокомнатные, 146 двухкомнатных, 82 трехкомнатные и 9 четырехкомнатных. Для маломобильных жильцов - две квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- на первом этаже - просторные вестибюль и лифтовой холл, колясочная, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения;

- в каждом корпусе - два лифта на 1000 кг и 630 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

Здания поставят прямоугольником, внутри которого получится закрытое дворовое пространство. В нем разместят две игровые детские площадки, спортивную зону, благоустроенные места для тихого отдыха.