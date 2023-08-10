Для промышленных предприятий Москвы город предлагает десятки курсов подготовки и переподготовки сотрудников

Фото предоставлено Комплексом экономической политики и имущественно‑земельных отношений

Быстрое развитие новых технологий и их внедрение на производствах привели к тому, что в промышленности появился дефицит высококвалифицированных инженеров. Для решения этой проблемы с 2021 года Правительство Москвы запустило проект «Московская техническая школа» («МТШ»). В своем блоге Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проект оказался востребованным. Город заинтересован в создании и привлечении специалистов высокого уровня. Поэтому и была создана сеть центров технологических и производственных компетенций на базе городских вузов. Это ещё раз подтверждает, что промышленники в столице в почете. Подготовленные «МТШ» кадры на столичных предприятиях помогают обеспечивать технологический суверенитет страны.

«Опережающее развитие промышленного сектора столицы напрямую зависит от кадров. В этом смысле специалисты играют одну из ключевых ролей – они обеспечивают успешную работу предприятий, создают инновационные решения и модернизируют производственные процессы. Мы активно развиваем кадровый потенциал индустрии для обеспечения предприятий редкими специалистами. Благодаря «Московской технической школе» сегодня более 1,2 тысячи сотрудников повысили свои компетенции в работе с новейшими технологиями в инновационных сферах», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

НУЖНО ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ПОСТОЯННО

Сегодня центры компетенций «МТШ» работают по семи направлениям - «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект», «Аддитивные технологии», «Микроэлектроника и фотоника», «Промышленный дизайн», «Технологии связи» и «Беспилотный транспорт». Сотрудникам предприятий доступно более 90 образовательных курсов, которые развивают их навыки в работе с инновационными технологиями, повышают профессиональные компетенции и их конкурентоспособность. Со своей стороны город предоставляет компаниям субсидию на обучение специалистов и компенсирует до 95 процентов понесенных на эти цели затрат.

«В рамках проекта мы предоставляем промышленникам современную образовательную инфраструктуру для их профессионального роста. Квалифицированные специалисты помогают предприятиям адаптироваться к изменениям в технологиях, что делает их более гибкими и устойчивыми к внешним вызовам. Инвестирование в развитие кадрового потенциала также способствует созданию благоприятной атмосферы в коллективе и повышению мотивации сотрудников, что в свою очередь приводит к повышению производительности и технологическим прорывам», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Эксперты отмечают, что сегодня для занятых в промышленности необходима непрерывная прокачка знаний и навыков. «Современные технологичные производства - это постоянное совершенствование процессов, программного обеспечения, материалов и оборудования, - говорит Владимир Мохте, вице-президент МТПП. - Безусловно, сотрудникам требуется постоянно повышать свою квалификацию, собирать и применять на практике новые знания. Без этого не получится развивать выпускаемую продукцию». Эксперт напоминает и о серьезном кадровом голоде, который испытывают многие технологичные отрасли. Виной тому отсутствие подготовленных в нужной мере работников на рынке труда. «Предприятия решают вкладывать ресурсы в подготовку и переподготовку будущих сотрудников, - уточняет Мохте. - Поэтому представленная городом программа компенсации расходов на обучение сотрудников актуальна и своевременна».

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«МТШ» дает возможность собрать на одной площадке представителей всех заинтересованных в проекте сторон. Это предприятия – индустриальные партнеры, образовательные учреждения – вузы, а также научные организации. Экспертную и информационную поддержку МТШ оказывают стратегические партнеры проекта, в числе которых, например, ВЭБ.РФ и АСИ. Всего около 90 партнеров. В результате каждое направление расширяется и дополняется в зависимости от потребностей, актуальных на сегодняшний момент.

Для слушателей направления «Промышленный дизайн» разработаны 19 курсов повышения квалификации. Их цель - развитие современного промышленного дизайна, поддержка достижений в этой области, привлечение внимания и популяризация данного направления среди предприятий Москвы.

В программе «Робототехника и сенсорика» специалистам предлагается 15 курсов. После обучения они смогут заниматься разработкой автоматизированных технических систем и освоят методы управлениями ими. Кроме того, будут создавать сенсорные системы и применять методы обработки сенсорной информации.

Направление «Аддитивные технологии» включает 11 курсов, которые помогают инженерам развить свои навыки в 3D-производстве. А в программе «Искусственный интеллект» можно посещать занятия 29 курсов. Здесь готовят специалистов в области разработки передовых интеллектуальных технологий для внедрения на промышленных предприятиях.

На 18 курсах «Микроэлектроники и фотоники» обучают специалистов в области разработки передовых отечественных микропроцессорных технологий и систем, квантовой и оптической электроники, а также системного и прикладного ПО. Программа «Технологии связи» включает три курса и посвящена квантовым технологиям, 5G, интернету вещей и обработке промышленных данных. Ещё одно направление - «Беспилотный транспорт». Его разработкой занимаются ведущие вузы и компании страны, среди которых Университет МИСИС, МТУСИ, Московский физико-технический институт, предприятия «Аэромакс» и «БГ-Оптикс», корпорация «Иркут» и другие. Стратегическим партнером выступает компания «Иннопрактика».

«Индустриальная ориентация социально-экономической политики Москвы имеет ключевое влияние для формирования ландшафта рынка труда и благосостояния жителей, - подчеркнул Андрей Бархота, независимый экономист. - Интенсивное развитие промышленного потенциала позволит обеспечить прирост новых рабочих мест, создать новые объёмы выручки и создать условия для более быстрого роста валового выпуска. Бесплатное обучение сотрудников промышленных предприятий трудно переоценить, так как оно способно кардинально повысить интерес предпринимателей и инвесторов к развитию производства в Москве».

Для участия в проекте МТШ предприятию нужно оформить заявку на сайте или на Инвестиционном портале Москвы. «Московская техническая школа» подберет вуз или научный центр для обучения сотрудника.