Мэр Москвы Сергей Собянин: Дворец спорта в Некрасовке откроется к 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 10 августа, осмотрел построенный в Некрасовке на юго-востоке столицы дворец спорта.

«Сегодня получено разрешение на ввод, строители свою работу сделали, — сказал Собянин. - Сейчас департамент спорта должен все это подготовить к открытию. Я надеюсь, 1 сентября можно будет уже ходить».

Мэр уточнил, что комплекс рассчитан не только на профессиональных спортсменов, но в основном на занятия местных жителей.

«Чтобы все свободно сюда приходили», – добавил Собянин.

По его словам, для жителей также будут доступны созданные вокруг дворца 140 парковочных мест. Днём их отдадут под машины посетителей спорткомплекса, ночью - под стоянку для автовладельцев из соседних домов.

В трехэтажном здании на площади 21,3 тысячи квадратных метров разместились:

- плавательный бассейн с трибунами на 150 зрителей;

- малый бассейн для обучения плаванию детей;

- ледовая арена с трибунами на 500 зрителей;

- универсальный игровой зал;

- тренажерный и гимнастический залы;

- зал хореографии и зал единоборств;

- зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта;

- скалодром;

- каркасный скейт-парк;

- шахматный клуб, конференц-зал и кафе.

Около здания - площадки для занятий воркаутом, игры в футбол, волейбол и баскетбол, атлетическая дорожка.

На базе дворца спорта «Некрасовка» атлеты будут проходить спортивную подготовку по плаванию, игровым и ледовым видам спорта, единоборствам. В свободное от тренировок спортсменов время комплекс будет принимать всех желающих.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На юго-востоке Москвы мэр сегодня также побывал в индустриальном парке «Руднево». Здесь запустили новое производство электрических конденсаторов. В цехах работают 80 человек. Они изготавливают силовые конденсаторы, однофазные и трехфазные косинусные конденсаторы, установки компенсации реактивной мощности. В планах – выпуск конденсаторов для электромобилей.

Мэр отметил, что развитие индустриального парка и создание в нем дополнительных рабочих мест продолжается. При этом район становится комфортнее - построили храм и открыли площадку для ярмарки.