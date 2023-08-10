В Текстильщиках построили спортивный комплекс «Ника»

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На юго-востоке столицы в Текстильщиках полностью готов спортивный комплекс «Ника». Здание на Волжском бульваре, владение 8 рассчитано на занятия волейболом.

«Сейчас ожидается получение разрешения на ввод, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на Московском урбанистическом форуме (МУФ). - Внутри помещений завершаются пуско-наладочные работы, ведется расстановка технологического оборудования и мебели».

По его словам, площадь спорткомплекса составит более 7500 квадратных метров. Внутри - игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки с трибунами на 300 человек, тренажерный зал и бассейн для оздоровительного плавания 25х16 метров. Во время соревнований три тренировочные площадки можно соединить в одну. При этом потоки зрителей и спортсменов будут разделены для максимального удобства.

Для оформления фасадов здания используют технологию каркасно-обшивных стен. На них разместятся алюминиевые панели с перфорацией и керамические плиты. Дополнительное освещение в залах и общественных зонах обеспечит витражное остекление. В интерьерах и архитектурных решениях будут применяться натуральные оттенки, напоминающие о природе.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики, - сказал Загрутдинов. - Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни».

Глава ведомства пояснил, что именно поэтому по программе «Спорт Москвы» намечено строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и физкультурных центров для всех горожан по всей столице.

«Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих», – добавил Загрутдинов.