В Москву вернется аномальная жара

Новый пик зноя продлится два дня, а затем до конца второй декады августа наступит период сухой и теплой погоды Фото: Иван МАКЕЕВ

Не успели мы списать на свалку истории 30-градусное пекло, душившее столицу в начале августа, как сервисы погоды принялись пугать москвичей, рисуя многообещающие +30 в прогнозах на неделю с 14 по 20 августа.

В столицу возвращается аномальная жара?

- Действительно, на следующей неделе ожидается кратковременное повышение температуры. Достигнет ли столбик термометра +30 градусов - сложно сказать, мы прогнозируем +28…+29 градусов, - говорит главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Надо сказать, что и в предстоящие выходные температура остается выше климатической нормы, несмотря на то, что дневная и ночная температуры будут ниже, чем в первой пятидневке месяца. А затем просто подоспеет следующая порция более теплого воздуха. Судя по всему, у нас в августе будет два пика с максимальной температурой воздуха. Первый - это тот период аномальной августовской жары, которую мы только что пережили и предстоящий пик 15-16 августа.

Что будет дальше? Есть основания полагать, что август примерно до конца двадцатых чисел продолжит радовать нас комфортной теплой погодой без особых осадков. Затем некоторые модели выдают резкое изменение характера погоды, плюс понижение температуры. Но эта дата еще далеко и в небесной канцелярии вполне могут передумать.