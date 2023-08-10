В 2024 году в Гольяново построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Для жителей Гольяново на востоке столицы возведут физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами. Он разместится на Алтайской улице, владение 33.

«На сегодня утвержден окончательный образ будущего спортивного комплекса», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в здании площадью около 4 тысяч квадратных метров разместят два бассейна - длиной 25 метров для взрослых и 10 метров для обучения плаванию детей. Кроме того, обустроят тренажерный зал, буфет, административные и технические зоны. Для оформления спорткомплекса выбрали контрастные и при этом гармоничные цвета - черный, белый, красный и серый. При отделке фасада используют в основном алюминиевые металлокассеты и керамогранит. Для хорошего освещения здания по стандартам программы «Спорт Москвы» запланировано панорамное остекление. В целом архитектурное решение ФОКа будет лаконичным.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, - сказал Загрутдинов. - строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа "Спорт Москвы" предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих».