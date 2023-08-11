Гости фестиваля «Русское поле» попробуют блюда царей и почувствуют себя средневековыми книгопечатниками

Во время праздника в Коломенском будут работать 10 тематических площадок. Фото: Сергей. КИСЕЛЕВ/Агенство "Москва"

Участвовать в мероприятии планируют полторы тысячи представителей 66 российских регионов, а также делегации из Беларуси и Узбекистана.

«Фестиваль «Русское поле» прочно занял особое место в сердцах московской публики, и мы с гордостью наблюдаем за постоянным ростом его популярности. В этом году мы приняли решение сделать это уникальное фольклорное мероприятие двухдневным, чтобы расширить его границы, сделать еще более доступным для еще большего числа посетителей и предложить им еще более насыщенную программу», - отмечает Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

За 12 лет фестиваль «Русское поле» стал не только символом национального единства и патриотизма, но и важной платформой для сохранения и продвижения нашего богатого духовного наследия. Традиционные ценности и патриотизм российского общества станут основными темами и предстоящего фестиваля. Во время праздника в Коломенском будут работать 10 тематических площадок. Каждая из них предложит гостям интересные образовательные и развлекательные действа.

На фестивальной площадке «Модный ряд» организуют выставки этнографических костюмов и головных уборов, а ценители моды познакомятся с историей традиционных русских нарядов. Помимо этого на площадке продемонстрируют достижения отечественных кутюрье и покажут коллекции одежды и аксессуаров известных российских дизайнеров.

Известный шеф-повар и ведущий кулинарных телепрограмм Олег Ольхов на площадке «Национальная кухня» приготовит блюда, которые подавали в Коломенском на стол русским государям. Также на площадке можно будет понаблюдать за кулинарным поединком московских и региональных шеф-поваров в приготовлении традиционных блюд отечественной кухни.

Среди новых тематических площадок этого года «Государев двор» - она посвящена 410-летию династии Романовых и 100-летию музея-заповедника «Коломенское», а также «Славянская слобода» - в честь 1035-летия Крещения Руси, 1160-летия со времен возникновения славянской письменности и открытиям Ивана Федорова - первому русскому печатному станку и азбуке. Гостям «Славянской слободы» организаторы предложат здесь попробовать себя в роли каллиграфов, книгопечатников и мастеров по изготовлению чернил.

«В этом году «Коломенское» примет участие в фестивале со специальной двухдневной программой для всей семьи, в которую входят мастер-классы, лекции и экскурсии. Участники смогут познакомиться не только с историей России, но и историей музея-заповедника «Коломенское», который празднует в этом году столетие со дня основания», - рассказала Марина Люльчук, директор музея-заповедника.

80-летию прорыва блокады Ленинграда, Курской и Сталинградской битвам будет посвящена программа площадки-реконструкции «Поле славы». А на «Площади регионов» по традиции развернется выставка-ярмарка народных художественных промыслов и произведений декоративно-прикладного искусства от лучших мастеров-ремесленников и товаропроизводителей России.

Фестиваль этого года будет традиционно отмечен яркими событиями и интересными рекордами.

В первый день на площадке «Национальная кухня» в огромной кастрюле сварят две тонны днепровской каши с лесными орехами и раковыми шейками, а во второй - две тысячи литров кальи по-старомосковски (прообраз современного рассольника на огуречном рассоле). Гости фестиваля смогут продегустировать эти разносолы лично.

Двухметровые уникальные лапти из бересты и лыка, сплетенные вручную, представят посетителям «Русского поля» народные мастера Любовь Лебедева из Костромы и Владимир Востриков из Смоленской области. А известный дизайнер головных уборов Светлана Кварта и декоратор Кира Москвитина изготовят рекордно большой «Царь-кокошник». Высота национального головного убора, который продемонстрирует настоящая русская красавица, составит более 190 сантиметров, вес - 3 килограмма 750 граммов.

«В этом году мы планируем установить минимум пять мировых рекордов. Наш фестиваль стремится не только сохранить культурное наследие, но и продолжить удивлять мир новыми произведениями искусства и традиционных народных ремесел», - говорит Маргарита Железнова, глава оргкомитета фестиваля «Русское поле».