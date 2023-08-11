Фирма, на складе которой в Сергиевом посаде произошел взрыв, была в состоянии банкротства

На месте взрыва образовалась воронка диаметром около 10 метров. Завалы разбирают вместе с поисковыми собаками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фирма «Пиро-Росс» была основана в 1994 году. На своих ресурсах фейерверщики хвастались работой с федеральными министерствами и госорганами.

В 2019-м сотрудники «Пиро-Росса» оказались фигурантами уголовного дела. Дело было в Белоруссии, куда спецов подмосковной компании заказали для проведения салюта в честь 75-летия освобождения Минска от фашистов. Но что-то пошло не так. Серия взрывов разрушила салютные установки, осколки разлетелись во все стороны. Один из снарядов попал в 64-летнюю женщину - она погибла. Следствие установило, что к трагедии привели некачественные снаряды и нарушение техники безопасности. Двое россиян и один белорус получили по 3 года колонии-поселения.

С января 2022 года компания в стадии банкротства. Причины - огромные долги по зарплате и перед партнерами. Более 150 человек, работавшие в «Пиро-Россе» в разное время, подписали обращение в Следственный комитет о задолженностях - людям не выплатили более 50 млн рублей. В суды также были поданы три иска от Министерства обороны на сумму 44 млн рублей.

Так что вот уже два года делами некогда крупного бизнеса занимался конкурсный управляющий. В скором будущем фирма и все ее имущество должно было пойти с молотка.

Но даже при новом управлении вопросы к «Пиро-Россу» у проверяющих органов все равно были. В частности, в марте текущего года на предприятии проводил проверку Ростехнадзор. Итог: предупреждение «о нарушениях обязательных требований». На данный момент неизвестно, какие именно претензии были к фирме у проверяющих.

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