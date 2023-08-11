В здании нового корпуса детской больницы святого Владимира залит последний куб бетона каркаса

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Для москвичей строятся не только новые поликлиники в районах, но и крупные многопрофильные лечебные комплексы. Один из них сейчас возводят в Сокольниках для детской больницы святого Владимира. Этот проект входит в число крупнейших в сфере здравоохранения в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы.

«Уже полностью готов каркас нового здания, залит последний куб бетона каркаса здания», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов журналистам на пресс-подходе в рамках Московского урбанистического форума.

По его словам, в новом комплексе разместятся 20 отделений. Для детей обустроят многочисленные игровые пространства.

«На каждом этаже предусмотрены также комфортные места отдыха для родителей», - уточнил Загрутдинов.

Ранее глава ведомства рассказал о применении самых передовых технологий при строительстве нового корпуса детской больницы святого Владимира. Например, для воздушного сканирования используется технологичный дрон с заданной периодичностью вылета, для наземного – лазерный электронный тахеометр. Результаты в виде облака точек отражаются в информационной системе, где системно производятся оценки отклонений.

«Сочетание технологий ТИМ, беспилотника и «цифрового двойника» помогает получать объективные данные на всех этапах проекта - от планирования и строительства до эксплуатации», - пояснил Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

В новом корпусе:

- 482 койки, значительно увеличивающие мощность больницы, в том числе за счет открытия стационара кратковременного пребывания и дневного стационара;

- все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы;

- оснащение по последнему слову техники, включающее современное медицинское оборудование и специальную среду;

- на каждом этаже - отдельные места для общения пациентов с врачами;

- специальные зоны отдыха для медицинского персонала;

- палаты малой вместимости, где есть всё необходимое для комфортного совместного пребывания ребёнка и мамы. Например, отдельные удобные кровати для мам, в каждой палате – душ и телевизор;

- палаты самостоятельного пребывания для детей более старшего возраста – так называемые подростковые палаты;

- большие открытые внутренние пространства и светлый холл со стеклянной крышей. Внутренняя планировка комплекса рассчитана с учётом современных требований медицинской логистики.