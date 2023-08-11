«Семье погибшей будет выплата 2 млн рублей»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о помощи пострадавшим после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области/Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня провел заседание оперативного штаба, который действует на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Напомним, 9 августа произошел взрыв в ангаре, который на территории промзоны арендовала пиротехническая компания. В больнице скончалась одна из пострадавших женщин, 15 человек все еще находятся под присмотром врачей в стационарах подмосковных больниц, 8 человек числятся в списке пропавших без вести. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте взрыва.

Андрей Воробьёв возложил цветы к месту трагедии, а заседание штаба начал с минуты молчания в память о погибшей женщине.

- Семье погибшей будет выплата 2 млн рублей, - сообщил губернатор. - Все, кто тяжело пострадал, это 5 человек, получат по 500 тысяч, а кто госпитализирован - по 300 тысяч рублей. И порядка 50 человек обратились с легкими повреждениями - им будут осуществлены выплаты по 100 тысяч рублей.

Позже губернатор обсудил текущие действия с руководителями администрации городского округа, представителями социального блока области, силовых структур, ЖКХ и местных управляющих компаний.

В штабе сообщили уточненные данные. Взрывная волна повредили 397 квартир в 92 многоквартирных жилых домах, более 30 частных домов, здание городского суда, 13 торговых объектов и 3 производственно-складских сооружения непосредственно на территории самой промзоны. Ущерб подсчитывают специальные комиссии.

- Нам важно оперативно устранить все последствия аварии, - отметил Андрей Воробьёв. - Пострадали незначительно две школы - к 1 сентября мы там все сделаем. Сильнее повреждения оказались в техникуме, там больше окон, но тоже все поправимо.

Кроме того, на данный момент известно о 184 автомобилях (легковых и грузовых), которые получили те или иные повреждения. Экспертизу и выплату компенсаций возьмет на себя Сергиево-Посадский городской округ.

- Я прошу оказать поддержку в части экспертизы, анализа - мы будем компенсировать. Если полная утеря автомобиля - это одна сумма, если какие-то стекла и незначительные повреждения - другая, - сказал губернатор.

В пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области рассказали о порядке действия для хозяев пострадавших машин:

«Владелец машины пишет заявление на имя главы, получает направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба, и с документом от нее получает компенсацию от муниципалитета. Часть машин можно будет переместить только после того, как их осмотрят правоохранительные органы».

Еще одной проблемой стала поврежденная во время взрыва котельная оптико-механического завода - она обеспечивала горячей водой и теплом больше десятка близлежащих домов. Проблему постарались решить оперативно. Временно горячую воду в дома будет подавать мобильная котельная. К отопительному сезону Андрей Воробьёв поручил восстановить и модернизировать поврежденную котельную в промзоне.

О том, как будут проходить работы, губернатору доложил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин:

- До 30 октября на территории завода будут поставлены порядка 7 блочно-модульных котельных, которые дадут тепло и на завод, и на эти дома. В последующем, когда «Газпром» в рамках инвестпрограммы на 2024-2026 годы модернизирует ближайшую большую котельную и переключит на нее дома, эти БМК будут сняты и расставлены по населенным пунктам Сергиево-Посадского, Клинского или Воскресенского городских округов, где они предусмотрены в рамках концессии.