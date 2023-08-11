В очень странном месте в Москве таксист заметил бабушку. Это спасло ей жизнь

Курьеры и водители много перемещаются по городу и видят большое количество людей. Фото: Иван МАКЕЕВ

89-летняя Ксения Романовна 5 августа ушла из дома на юго-западе Москвы. У пожилой женщины в силу возраста нарушена ориентация в пространстве. А родные не уследили, что бабушка покинула квартиру. Забили тревогу, обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Добровольцы несколько суток прочесывали окрестные районы. Сидели на телефонах, обзванивая больницы. Первое время — ни единой зацепки. И вдруг поступил сигнал от водителя такси.

— В процессе поиска мы часто обращаемся за помощью к нашим партнерам, особенно к Яндексу. Курьеры и водители много перемещаются по городу и видят большое количество людей. Так и случилось в этот раз, – поделилась пресс-секретарь поискового отряда «ЛизаАлерт» Анна Агулина.

Иван Котов 7 августа закончил смену и двигался домой в районе ботанического сада «Вилар» — это граница Москвы и Ленинского округа Подмосковья. На обочине дороги увидел небольшую фигуру. Бабушка шла вдоль трассы, хотя рядом ни одной остановки, ни тротуара, а Варшавка в этом месте вообще отделена шумозащитными экранами. То есть место для прогулки очень странное.

Через некоторые время таксисту прилетела ориентировка от «ЛизаАлерт»: водители могут подписаться на них, оповещения приходят автоматически.

— Я был уверен, что это та самая бабушка. Внешность и одежда были похожи, а район, в котором она пропала, был не так далеко от места, где я ее увидел, — рассказывает водитель.

Иван набрал на горячую линию поискового отряда и все рассказал. Волонтеры отправились на место, но прошли почти сутки, женщины тут уже не было. Но рассказ таксиста оказался ключевым: позволил определить направление движения бабушки, возможный район ее нахождения.

— Мы стали дополнительно обзванивать больницы Московской области, и этот прозвон дал результат — бабушку нашли в одном из медучреждений, — говорят поисковики.

По улицам бабушка бродила два дня, затем, на обессилившую наткнулись прохожие и вызвали скорую. Сейчас родные забрали Ксению Романовну домой.

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