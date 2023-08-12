«В штатном режиме»: В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали о модернизации коммунальной инфраструктуры Солнечногорска

Фото пр­есс-службы министерс­тва ЖКХ Московской области

В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали о пошаговой модернизации коммунальной инфраструктуры Солнечногорска (в городском округе проживает более 130 тысяч человек) - эта программа рассчитана до 2027 года. Основные направления работ - улучшения качества воды, проступающей в жилые дома, строительство новых водоотводов и ремонт коммунальных сетей.

Для Московской области качество воды, которая течет из-под крана - объективная проблема. Вода в регионе содержит большое количество железа (именно поэтому в «чистом» виде она бурая). При этом население Подмосковья очень быстро увеличивается, города и другие населенные пункты активно разрастаются. Поэтому требуются новые водозаборные узлы (ВЗУ) и установка более мощной техники на уже существующих.

На данный момент в муниципалитете качественной питьевой водой обеспечены 83% городского населения и чуть более 81% всех жителей, включая сельские территории. Таковы данные Роспотребнадзора.

Однако по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва эту цифру постепенно нужно вывести на 100%. В каждом округе.

Поэтому только на 2023 год в Солнечногорске в рамках федерального проекта «Чистая вода» запланировано сразу 20 мероприятий по улучшению водоснабжения в округе. На данный момент модернизированы и построены три ВЗУ с современными системами очистки воды от содержащихся в ней микроэлементах. До конца следующего года построят еще два. Еще на одном ВЗУ установят станцию водоподготовки.

Из трех мероприятий по улучшению качества воды, запланированных на текущий год, уже завершена модернизация двух коммунальных объектов.

Один из новых объектов - станция очистки воды на ВЗУ №19 в деревне Толстяково.

- В настоящее время новое оборудование на водозаборном узле с производительностью 600 куб.м/сутки работает в штатном режиме, - рассказывает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. - Это обеспечивает очистку питьевой воды полностью до нормативного уровня, в результате чего 400 жителей близлежащих территорий получают в дома качественную питьевую воду, полностью соответствующую нормам СанПиНа.

В микрорайоне Лесхоз поселка Поварово реконструировали ВЗУ №3. До конца нынешнего года, как отмечает Антон Велиховский, будет сдан ВЗУ в деревне Хметьево.

«В период с 2024 по 2027 года в городском округе Солнечногорск запланировано еще 3 мероприятия для улучшения качества водоснабжения, - сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области. - Реконструкция сети холодного водоснабжения в деревне Жуково. Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения подключением к централизованной системе водоснабжения АО «Мосводоканал», р.п. Андреевка. Строительство сети холодного водоснабжения в д. Осипово в период с 2026 до 2027 года. В рамках улучшения предоставления коммунальной услуги водоотведения в г.о. Солнечногорск в 2023 году будет проведено 22 мероприятия».