Фото Констант­ина Семенца

На льду - совсем еще юные хоккеисты, им всего по 11-12 лет. Но страсти кипят самые настоящие, спортивные! И почти наверняка некоторые из этих ребят через несколько лет станут заметными фигурами в клубах КХЛ, а может и в сборной России.

А главное - с трибуны за юркими крепышами с клюшками наблюдал сам Ови. Легенда мирового хоккея, обладатель нескольких десятков бомбардирских рекордов НХЛ Александр Овечкин.

В Подмосковье завершился очередной Кубок Овечкина - представительный детский хоккейный турнир, в котором участвуют команду лучших академий России. Эта традиция была заложена еще в 2018 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Уже четвертый год подряд финал проводится в Красногорске, на Арене имени Владимира Петрова - легендарного нападающего сборной СССР, который девять раз выигрывал золото чемпионатов мира и дважды стал олимпийским чемпионом.

Губернатор Андрей Воробьёв посетил финал и поздравил победителей и оргкомитет турнира.

- Приятно, что здесь представлены лучшие спортшколы страны, в том числе, подмосковные. Хочу поблагодарить Александра Овечкина и его маму Татьяну Николаевну, которая является вдохновителем турнира, готовит его, - сказал Андрей Воробьёв. - Спасибо всем нашим легендам хоккея, приехавшим сегодня и, конечно, командам-участникам - мы знаем, как переживают их сверстники, родители. Арена сегодня была полная, думаю, мы и дальше будем успешно проводить турнир и увеличивать количество команд. У нас появляются новые ледовые дворцы, катки - все они востребованы.

В этом году на Кубок Овечкина приехали 12 сильнейших команд страны - в том числе и из дальних регионов. Три из них представляли Подмосковье: «Витязь» (Подольск), «Балашиха» и «Атлант» (Мытищи). Три - Москву: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Помимо них в Красногорск приехали команда «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив-2004».

В финале встретились две «армейские» команды. ЦСКА и «СКА-Стрельна». Ребята из Москвы выиграли турнир в прошлом году и в этом не оставили соперникам шансов - победили с крупным счетом 7:2.

Александр Овечкин отметил, что количество участников будет увеличиваться.

- Ажиотаж огромный, ребята довольны - это самое главное, потому что турнир делается для них, - улыбался хоккеист. - Как Андрей Юрьевич (Воробьёв, - Авт.) сказал, мы будем пытаться делать его более масштабным, приглашать больше команд - на следующий год планируем не 12, а уже 24. Потому что есть интерес. Огромное спасибо губернатору Московской области, я считаю, что это один из лучших, а может и лучший детский турнир в России. Уровень подготовки меняется каждый год - появляются новые технологии, упражнения, клюшки.

К слову, перед финалом состоялось хоккейное шоу для взрослых зрителей - между «Легендами хоккея» и командой блогеров. За звезд сыграли Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук и многие другие прославленные хоккеисты разных поколений.

Впервые в рамках Кубка Овечкина был проведен киберхоккейный турнир «Кибер ОвиCUP». Призовой фонд - 1 млн рублей. 330 участников из пяти стран. Те, кто дошел до финала, мог попробовать свои силы и против самого Александра Овечкина - правда, удаленно, в игре на приставках.

КСТАТИ

- 36 тысяч человек занимаются хоккеем в секциях и профессиональных командах Московской области.

- Минувшей зимой на территории Подмосковья можно было играть в хоккей на 773 открытых катках и 80 крытых.

- Еще 3 ФОКа с искусственным льдом появится в Подмосковье до конца текущего года - в Волоколамске, Домодедове и Орехово-Зуеве.