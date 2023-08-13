Фото: Официальный Telegram-канал Прокуратуры Московской области

Вот уже два часа пожарные не могут справиться с огнем в Раменском. Горят скралы на 4 км Донинского шоссе, местные называют это место прозмоной “Полигон”.

Сообщение о пожаре дежурным поступило в 11.57, вскоре на месте были уже три десятка пожарных машин. На тот момент было известно, что огонь захватил площадь в 1800 кв метров. В небо поднималось ярко-оранжевое пламя и черные клубы едкого дыма.

- Горит металлический склад. На складе располагается производство удобрений и изделий из пластика, - сообщил глава Раменского г.о. Николай Ханин. - Со слов владельцев, все сотрудники покинули помещение.

Вскоре прокуратура Московской области озвучила и предварительную причину пожара - нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

По прошествии двух часов остановить распространение огня не удалось. Склады вспыхнули разом. Огонь быстро распространялся во все строны.

- Сейчас площадь возгорания составляет 2700 кв.м. - рассказали корреспонденту KP.RU в ГУ МЧС России по Московской области. - Происходит загорание в складском помещении и деревянных паллетов на открытой площадке. Силы сосредоточены на тушение пожара и защиту соседних зданий.

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