Москву накроет новая волна аномальной жары

Уровень солнечной активности нынешним летом достиг максимальных значений за последние 20 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москву и область возвращается пекло. В понедельник погода еще умеренно-теплая, +19..21 градус, с переменной облачностью и небольшим дождем. Местами возможны грозы. Во вторник воздух прогреется до +25..27 градусов, малооблачно и сухо.

В ночь на среду +18..20, днем будет +26..28 градусов и та же слабая облачность. В четверг, 17 августа, метеорологи обещают абсолютно ясное небо. В разгар дня столбик термометра поднимется до +30. В пятницу снова безоблачно, а температура воздуха достигнет пика — ожидается до +33 градусов, прогнозирует Центр «Фобос».

В следующие выходные можно будет продолжить купальный сезон (для тех, кто не может позволить себе этого в будни). В субботу и воскресенье днем +25..26 градусов.

КСТАТИ

Уровень солнечной активности нынешним летом достиг максимальных значений за последние 20 лет, сообщили исследователи Центра «Фобос». При этом пока рост активности Солнца «не привел к симметричному отклику в магнитосфере Земли», отмечают специалисты. То есть, геомагнитная и радиационная обстановка в окрестностях планеты достаточно напряженная, но последствия меньше, чем можно было бы ожидать. Похоже, они настигнут нас этой осенью, прогнозируют эксперты. Ожидается увеличение числа и интенсивности магнитных бурь.