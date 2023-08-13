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Общество13 августа 2023 12:25

Москву накроет новая волна аномальной жары

А осенью нас ждет усиление магнитных бурь
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Уровень солнечной активности нынешним летом достиг максимальных значений за последние 20 лет

Уровень солнечной активности нынешним летом достиг максимальных значений за последние 20 лет

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москву и область возвращается пекло. В понедельник погода еще умеренно-теплая, +19..21 градус, с переменной облачностью и небольшим дождем. Местами возможны грозы. Во вторник воздух прогреется до +25..27 градусов, малооблачно и сухо.

В ночь на среду +18..20, днем будет +26..28 градусов и та же слабая облачность. В четверг, 17 августа, метеорологи обещают абсолютно ясное небо. В разгар дня столбик термометра поднимется до +30. В пятницу снова безоблачно, а температура воздуха достигнет пика — ожидается до +33 градусов, прогнозирует Центр «Фобос».

В следующие выходные можно будет продолжить купальный сезон (для тех, кто не может позволить себе этого в будни). В субботу и воскресенье днем +25..26 градусов.

КСТАТИ

Уровень солнечной активности нынешним летом достиг максимальных значений за последние 20 лет, сообщили исследователи Центра «Фобос». При этом пока рост активности Солнца «не привел к симметричному отклику в магнитосфере Земли», отмечают специалисты. То есть, геомагнитная и радиационная обстановка в окрестностях планеты достаточно напряженная, но последствия меньше, чем можно было бы ожидать. Похоже, они настигнут нас этой осенью, прогнозируют эксперты. Ожидается увеличение числа и интенсивности магнитных бурь.

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