Новые скверы и парки Москвы: Променад с шезлонгами - в Митино, холмы и сухой фонтан - в Покровском-Стрешнево

В Южном Тушине на северо-западе столицы обустроят новый сквер площадью восемь гектаров. Фото: mos.ru

Гулять среди цветов, заниматься спортом, играть с детьми и просто любоваться красивыми видами многие москвичи могут рядом с домом. Скоро мест отдыха в столице станет больше. В Стройкомплексе Москвы рассказали, какие скверы и парки появятся в ближайшие два - три года.

ПОД СЕНЬЮ КЛЕНОВ

В Южном Тушине на северо-западе столицы обустроят новый сквер площадью восемь гектаров. Он разместится между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала.

Для детей соорудят игровую зону в экостиле. Здесь все будет из дерева - качели, качели-гнездо, пружинные качалки, карусель, большой игровой комплекс с веревочным городком и горкой. Рядом появится спортзал под открытым небом. Для занятий в нем поставят воркаут-комплекс с канатами, кольцами, шведской стенкой, турниками и брусьями. Кроме того, на специальных тренажерах для силовых тренировок можно будет делать упражнения на руки, жим сидя и лежа, приседания с нагрузкой.

В сквере построят просторную площадку с трамплинами и барьерами для выгула и дрессировки домашних животных. Вдоль Сходненского канала проложат прогулочные маршруты и велотрассы, поставят лавочки и фонари. Здесь дополнительно высадят более тысячи деревьев и кустарников - липы мелколистные, клены гиннала, ивы, спиреи, гортензии, кизильник. К ним добавят около 370 квадратных метров цветников.

Где: ст. м. «Сходненская», в районе улиц Сходненская и Свободы.

СКАЛОДРОМ И БАТУТ

В Покровском-Стрешневе на северо-западе города вырастет многоуровневый парк. Его площадь - более семи тысяч квадратных метров. Для жителей обустроят прогулочные маршруты и лаундж-зоны на открытом воздухе.

«В парке создадут рельеф с перепадом высот как в естественной природе, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Например, холмы с цветниками и кустарниками, многоярусные места отдыха с лавочками, навесами и беседками».

Фото: stroi.mos.ru

В центре зелёной зоны появится площадь с сухим фонтаном - летом и праздничной сценой с новогодней елью - зимой. Рядом устроят игровую зону на 400 квадратных метрах. Для детей от 3 до 12 лет поставят качели, горки, батут, скалодром, полосы препятствий, балансиры, переговорные трубы. Все это свяжут в единый игровой маршрут.

Где: ст. м. «Спартак», ул. Летная, вл. 95Б.

КОСМОС ВОКРУГ

В Бутырском районе на севере Москвы построят детский парк с круглогодичной крытой игровой площадкой-пещерой. Это будет первый в столице биометрический павильон для развлечений. Внутри него появятся сказочные тоннели, холмы, горки и «космические» разноцветные мягкие камни с далеких планет. Вокруг высадят ландшафтную зону с сенсорным садом, воркаутом, площадкой с лежаками и перголой-навесом. А еще здесь вырастет разнотравный луг, который зимой превратят в каток. Рядом будут работать в холода снежные городки, круглый год - ярмарки.

Фото: mos.ru

Где: ст. м. «Бутырская», Огородный пр-д, д. 4, стр. 1.

БОСИКОМ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НАСТИЛАМ

Еще одна зона отдыха появится на северо-западе столицы в Митино. Вдоль берега реки Сходни создадут променад длиной 320 метров. Он начнется от северной границы Митинского лесопарка и фактически станет его продлением. Место для прогулок и развлечений оформят в прибрежном стиле. Здесь будут лежаки и шезлонги, зеленые островки из цветущих клумб, деревянные настилы, волнообразные скамейки.

Фото: mos.ru

Рядом поставят детскую площадку с качелями, игровые комплексы, воркаут. Везде уложат мягкое резиновое покрытие песочного цвета. Вдоль пешеходных маршрутов высадят березы и клены.

Где: ст. м. «Пятницкое шоссе», ул. Муравская, д. 38.

ДАЖЕ САДЫ ИСЦЕЛЯЮТ

Сразу три парка откроют в международном медицинском кластере в Сколкове на западе столицы. В зоне отдыха «Исцеляющие сады» появятся две парковые зоны - «Лес ощущений» и «Птичья роща», а также новая детская площадка. Их общая площадь - 2,83 гектара.

Фото: mos.ru

В «Лесу ощущений» проложат тактильные дорожки из камней, булыжников и бревен. Во время прогулок по таким тропинкам укрепляется голеностоп. Еще один лечебный маршрут соберут из шишек, щепы, коры, песка и гальки. Этот вариант покрытия стимулирует нервные окончания на стопе пешехода, а также помогает снять мышечное и эмоциональное напряжение. Отдыхающие будут входить в парк через арку с искусственным туманом, охлаждающим в жару. А внутри паркового холма обустроят арочный тоннель для медитации. Вдоль дорожек поставят арт-конструкции - светящиеся грибы на деревьях, разноцветных насекомых, фантастические цветы и растения.

В парке «Птичья роща» разместят домики для птиц, откроют пункты проката велосипедов и самокатов.

Где: МЦД-1 Сколково, Большой б-р, около вл. 48.