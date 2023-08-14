Советник главы Башкирии по вопросам науки Руслан Казыханов: лидерство Евразийского НОЦ - результат слаженной работы всех участников

Советник Главы Башкирии по вопросам науки Руслан Казыханов. Фото: предоставлено пресс-службой Евразийского НОЦ

Евразийский НОЦ мирового уровня по результатам оценки Совета НОЦ, который прошел под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, отнесен к категории центров-лидеров с максимальным размером федерального гранта. Отметим, что Евразийский НОЦ - единственный в России НОЦ-лидер, созданный на базе одного региона.

О деятельности Евразийского НОЦ и о том, какие приоритетные направления реализуются в рамках работы проектного офиса, рассказал советник главы Башкирии по вопросам науки Руслан Казыханов.

- Евразийский НОЦ вошел в число лидеров НОЦ, действующих по поручению президента страны. Чем, по вашему мнению, обусловлен такой успех научно-образовательного центра мирового уровня?

- Создание НОЦ в республике мы воспринимали как точку старта новых изменений в сфере науки и высшего образования. Наш регион является мощным индустриальным центром развития страны, но в сфере высшего образования в конкурентной борьбе мы проигрывали ближайшим соседям - это и борьба за таланты, и борьба за наличие статусных университетов и исследовательских центров. И именно это стало основным вызовом для нас. Главой Башкортостана Радием Хабировым была поставлена амбициозная задача - через научно-образовательный центр, его программу развития, вывести регион в число лидеров научно-технологического развития страны.

В 2019 году создали центр регионального уровня, в 2020-м в тяжелейшей конкурентной борьбе вошли во вторую волну отбора НОЦ и получили федеральный статус.

В рамках программы деятельности Евразийского НОЦ 10 технологических проектов реализуют 38 партнеров: 6 вузов, 3 научные организации и 29 компаний реального сектора экономики. Мы выбрали четкие приоритеты в сфере науки и технологий, где у республики есть заделы, кадры, а главное, индустриальные партнеры и рынки сбыта. Это цифровая и зеленая химия, инжиниринг, прежде всего, в авиационной промышленности, биомедицина и генетика, а также новая среда жизни. И, помимо привлекаемых ресурсов из внебюджетных источников, средств федерального бюджета, республика выделяет ежегодно до 500 млн рублей на прямые меры поддержки наших ученых и их проектов.

Если говорить о слагаемых успеха, благодаря которым наш НОЦ признан одним из лучших в России, то это высокая мотивация главы региона и его команды, выстроенные коммуникации и партнерские отношения с Министерством науки и высшего образования России, фокусировка на проектах и приоритетах, которые двигают наши университеты, науку вперед, работа с сильными партнерами (это и компетенции Сколковского института науки и технологий, и R&D-подразделения крупных компаний), выстроенная система региональных мер поддержки, единая система управления научно-образовательной повесткой в регионе.

Создание НОЦ позволило нам выстроить тесную кооперацию с бизнесом, изменить наши университеты и научные организации. За три года работы Евразийского НОЦ нам удалось открыть республику для страны, показать силу башкирской науки и высшего образования, доказать всем и, прежде всего, себе самим, что мы можем стать одним из ведущих исследовательских центров России с серьезной и крепкой наукой, перспективными компаниями, которые развивают инновации, и талантливой молодежью.

В совокупности все это привело к тому, что наш Центр действительно один из 15 в стране вошел в число лидеров НОЦ. Это большая заслуга всех, в том числе и управленческой команды нашего региона и лично главы Башкирии Радия Хабирова. Мы смогли сделать республику, которую окружают достаточно сильные конкуренты, мощным центром развития не только промышленности, но и высшей школы.

Советник Главы Башкирии по вопросам науки Руслан Казыханов. Фото: предоставлено пресс-службой Евразийского НОЦ

- Расскажите, какими результатами Евразийского НОЦ уже может гордиться Башкирия?

- В первую очередь, мы гордимся тем, что смогли принять амбициозную программу развития центра, половину из мероприятий которой считали нереалистичными в силу сложности и той планки, которую для себя ставили.

Есть уже ощутимые изменения, которые можно увидеть в рейтингах, статистике участия наших участников в федеральных программах, о них тоже стоит сказать.

Наши три университета Евразийского НОЦ стали участниками программы «Приоритет-2030», и все получили не только базовую, но и специальную часть гранта, а это уже 2,7 млрд рублей дополнительных ресурсов на развитие.

Мы ведем активную кадровую политику, поддерживаем молодежь, создали 7 молодежных лабораторий НОЦ, даем 20 грантов молодым ученым за счет средств республики, а в 2022 году по решению Радия Хабирова выделили 200 млн рублей на улучшение жилищных условий и стажировки для наших молодых преподавателей и научных сотрудников.

Республика Башкортостан стала участницей программы создания карбоновых полигонов, поддержана заявка на строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня.

В регионе заработал Уфимский университет науки и технологий, созданный на базе слияния двух старейших университетов республики. Это университет нового типа, который поменяет научно-технологический профиль Башкортостана в ближайшие годы.

У нас создана передовая инженерная школа «Моторы будущего», открыта стартап-студия, по числу заявок на студенческие стартапы стабильно занимаем лидирующие позиции. В 2022 году открыли уникальный научно-образовательный кластер «УГНТУ-Роснефть», в котором работают 26 лабораторий, также поддерживаем региональными мегагрантами 4 лаборатории мирового уровня в наших университетах.

И ключевой для нашей команды результат, что в первом Рейтинге научно-технологического развития регионов страны Башкортостан вошел в топ-5 и получил 4-е место.

Если говорить про научные открытия, то стоит отметить несколько прорывных проектов, которые реализуются учеными Евразийского НОЦ, которые, например, впервые в мире разработали сверхминиатюрные сенсорные системы на едином чипе, реализация проекта «Передовые имплантируемые устройства восстановительной и регенеративной медицины» подарила стране уникальные дентальные имплантаты из наноструктурного титана с биомиметическим покрытием, по проекту «Геномика и цифровые системы предиктивной аналитики для персонализированной медицины» разработана информационная система поддержки врачебных решений для больных на диализе Lexema-Medicine, которая уже внедрена в работу 29 диализных центров в трех регионах России. Конечно, это только малая часть крупных разработок наших ученых.

- Ранее вы рассказали о том, что Башкортостан поддерживает ученых региональными мерами поддержки, расскажите поподробнее. Виден ли уже результат предпринятых финансовых мер?

- В Башкирии ставка делается на людей как на главный ресурс всех последующих изменений в науке и технологиях. Первична команда увлеченных и замотивированных людей, исследователей, ученых и инженеров, а за ними потянутся и ресурсы, и проекты, и инфраструктура и многое другое.

Республика не только привлекла беспрецедентный объем федеральной поддержки на развитие науки и образования, но и запустила свои меры поддержки ученых. Более того, по итогам 2022 года Башкортостан вошёл в тройку лидеров среди регионов по поддержке молодых ученых.

Как я уже отмечал, мы сделали широкую линейку грантовых программ для наших ученых, это и гранты молодым ученым - аспирантам и кандидатам наук, с 2021 года у нас реализуется республиканская программа мегагрантов, благодаря которой мы смогли усилить уже имеющиеся региональные научные школы сильными учеными с мировым именем. Для малых научных коллективов у нас есть совместная программа с Российским научным фондом. В рамках деятельности Евразийского НОЦ мы реализуем программы научных стажировок для наших ученых, в том числе и за рубеж. Например, совсем недавно наши молодые ученые вернулись из стажировок в Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Отмечу, что в этом вопросе мы делаем ставку не только на финансовую поддержку научных исследований. Нам важно, чтобы молодые таланты приходили в науку и оставались в этой сфере. Именно поэтому мы запустили и социальные меры поддержки - единовременные выплаты на улучшение жилищных условий для наших молодых ученых. В прошлом году 70 молодых исследователей уже смогли улучшить свои жилищные условия и остаться развивать науку в родном Башкортостане.

- Одно из обязательных направлений деятельности всех НОЦ - это работа Центра развития компетенций. Расскажите, как выстроена работа Евразийского НОЦ в этом направлении?

- В логике нашей позиции, что люди - самый важный ресурс в развитии науки, мы строим работу нашего Центра развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий (ЦРК). И сейчас уже 2692 исследователя прошли обучение на базе ЦРК Евразийского НОЦ, в том числе через программы стажировок.

Нам удалось сформировать партнерскую сеть с ведущими университетами страны - это Высшая школа экономики, Сколтех, ИТМО, Томский политех, ТюмГУ, ДВФУ и другие. ЦРК разработал и реализовал более 20 образовательных программ различного типа, где каждый ученый или сотрудник научных и инжиниринговых подразделений компаний мог бы повысить свой уровень компетенций. Именно таким образом Евразийский НОЦ формирует команду будущих руководителей разного уровня в научно-образовательной и исследовательской сферах.

За три года работы НОЦ в республике наука стала понятнее для обывателя. Мы стали регионом-лидером в освещении и реализации мероприятий Года науки и технологий в России. Наш проектный офис организовал множество научно-популярных мероприятий, работает формат «Лектория НОЦ». Одна из главных целевых аудиторий - наши школьники и студенты, именно их выбор дальнейшего пути развития как исследователей, первооткрывателей, является главным для нас.

- В чем вы видите наиболее важную роль Евразийского НОЦ, и оказывает ли работа Центров на экономическое развитие регионов?

- Помимо основной функции «мостика» между наукой, образованием и индустрией, мы видим положительное влияние участия в программе НОЦ и в повышении престижа профессии ученого, исследователя, и в увеличении объема привлекаемых на науку и высшее образование ресурсов, и в сохранении человеческого капитала на территории Башкортостана. Безусловно, деятельность нашего Евразийского НОЦ оказывает влияние на развитие региона, мы можем предложить остаться выпускникам школ в наших университетах, так как стало больше бюджетных мест, наши вузы укрепили материальную базу, стали лидерами в различных федеральных проектах и программах, а значит, могут предложить и качественные образовательные программы. В целом, развитая университетская среда положительно влияет и на развитие территорий, на города, тот же проект межвузовского кампуса станет важной доминантой не только в развитии науки, но и в создании комфортной городской среды в Уфе.

У каждого НОЦ свои вызовы и проблемы, для решения которых он создавался. В нашем случае мы смогли доказать, что мы не только форпост страны в сфере сельского хозяйства, нефтегазохимии и машиностроения, но и в сфере науки и высшего образования. Республика постепенно становится магнитом не только для жителей других регионов, но и для наших выпускников. Башкортостан становится тем местом, где можно комфортно жить, учиться и работать. Когда мы делаем ставку на интеллект и его развитие, через работу Евразийского НОЦ, мы понимаем, что опережающими темпами увеличиваем и качество жизни в регионе.

Достижение технологического суверенитета возможно только с сильной наукой, когда есть кадры и инфраструктура, когда есть что кому производить и разрабатывать.