До конца 2023 года в столице откроют второй регулярный речной маршрут

Электросуда курсируют между Киевским вокзалом и жилым комплексом «Сердце Столицы». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва готовится к запуску следующего регулярного речного маршрута - «Автозаводский мост - Печатники». Напомним, первую такую круглогодичную линию на Москве-реке в центре города открыли 20 июня. Электросуда курсируют между Киевским вокзалом и жилым комплексом «Сердце Столицы».

До конца года появится и вторая водная трасса - на юге столицы. Для неё уже начали монтировать специальные плавучие причалы. Три из них поставили на остановках «ЗИЛ» – набережная Марка Шагала, «Автозаводской мост» – Новоданиловская набережная, «Кленовый бульвар» – Нагатинская набережная. Четвертую «пристань» ранее установили на Южном речном вокзале.

«Их ждет финальная подготовка и пусконаладочные работы, - рассказали в столичном департаменте транспорта. - Каждый причал вмещает от 40 или 80 пассажиров, в зависимости от диаметра».

На втором маршруте электросуда будут курсировать так же, как на первом, - с остановками в пути, оплатой картой «Тройка» и другими привычными билетами, с бесплатным провозом велосипедов. Напомним, сейчас за поездку в будни нужно выложить 150 рублей, в выходные и праздники - 300 рублей, дети до 7 лет - бесплатно. А с сентября билет обойдётся в 150 рублей в любой день.