Концерт классической музыки в Москве закончился дракой

Вечер высокой музыки закончился для зрителей в травмпункте и отделе полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ведь казалось: культурные все люди! Вечер высокой музыки закончился для зрителей в травмпункте и отделе полиции. Собрались в субботу, 12 августа, на концерте барочной музыки в Гнесинке. Звучали сочинения современников Баха и Генделя. А когда закончили исполнять концерт ми минор Франтишека Бенды для флейты траверсо — зал пришел в культурный экстаз.

Среди слушателей концерта была пожилая чета. Глава семейства — 87-летний Владимир Георгиевич — так преисполнился классикой, что решил постоять у входа в еще один зал. В Гнесинке проходил музыкальный фестиваль и концерты шли одновременно. Пенсионер приоткрыл дверь и застыл в проходе.

Тут к нему подошел неизвестный с замечанием. А затем грубо вытолкал наружу, мол, нечего на халяву подслушивать. Толкнул так, что Владимир Георгиевич упал на пол. С концерта поехал в больницу и зафиксировал травмы. А потом в полицию — писать заявление.

Своим обидчиком пострадавший назвал почетного работника культуры Москвы и преподавателя фагота в музыкальном колледже. Того еще не вызывали на разговор в органы, но скоро пригласят для дачи объяснений.

— Пока идет проверка заявления пожилого гражданина о причинении ему травм. Правда, травмы несущественные, в заключении указан ушиб. Так что в уголовное дело это вряд ли перерастет, даже если информация подтвердится, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Впрочем с версией пожилого зрителя не согласны другие очевидцы. Как рассказал «КП» источник в музыкальном колледже, пенсионера умышленно никто не толкал. Он сам излишне экспрессивно схватиться за руку преподавателя — тот держал были списки приглаженных гостей. Музыкант одернул руку на себя, а дедушка не устоял на ногах и упал.