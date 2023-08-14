Прошли весь турнир без поражений: Команда журналистов «КП» выиграла Кубок Долгопрудного по футболу

В финальный раунд вышли три команды: «КП», «Север» и «Сенегал». Фото: Анастасия Разакова

Футбольная команда, составленная из журналистов и читателей «Комсомольской Правды», выиграла свой первый любительский трофей - Кубок Долгопрудного. В эти выходные в подмосковном городе широко отмечали День физкультурника. На разных площадках проходили соревнования по бегу, пляжному волейболу, настольному теннису, воркауту и многим другим видам спорта. На одной из площадок прошли соревнования и по футболу в формате 6х6.

Алексей Щербаков (да-да, полный тезка известного комика) забил за «Север» два гола. Фото: Анастасия Разакова

После квалификации в финальную часть вышли три команды - «КП», «Север» и «Сенегал».

«Комсомольцы» начали с уверенной победы над «Сенегалом» - 4:2, но затем крепкий «Север» едва не отобрал у фаворитов очки - команда «КП» отыгралась и добилась ничьей лишь во втором тайме (2:2). Во втором круге «Сенегал» был бит со счетом 4:1, а «Север» - с минимальным перевесом 2:1. Причем, один из голов в этой встрече забил заместитель редактора отдела политики «Комсомольской Правды» Валентин Алфимов, расстрелявший ворота соперника с близкого расстояния. Также по ходу турнира в одном из матчей против «Сенегала» голевой передачей отметился спецкор Александр Рогоза.

Все матчи получились очень задорными. Фото: Анастасия Разакова

Таким образом, команда «КП» выиграла турнир, пройдя всю дистанцию без поражений. Лучшим бомбардиром Кубка Долгопрудного стал игрок нашей команды Антон Разаков, забивший в четырех матчах 6 мячей.

Второе место заняли «сенегальцы», которые в обоих своих матчах против «Севера» были сильнее - 1:0, 4:1.

- Нельзя сказать, что для нас это была легкая прогулка, - рассказывает правый защитник команды «КП» Александр Рогоза. - Соперники показали очень упорную игру. Где-то нам повезло. Где-то - допускали результативные ошибки. Но счет, как говорится, на табло. Побеждать всегда приятно. Главная задача на этот сезон - успешное выступление в Чемпионате Москвы НФЛ 8х8. Больше половины сезона держимся в тройке лидеров, там очень плотная борьба. Впереди два решающих месяца.

Антон Разаков (стоит) из команды «КП» стал лучшим бомбардиром турнира. Фото: Анастасия Разакова

Как сообщили в администрации Долгопрудного, соревнования по разным видам спорта в рамках Дня физкультурника посетили около 5 тысяч горожан. (Считали и участников, и зрителей).

- Наши спортсмены, тренеры, чемпионы своими победами не раз доказывали всему миру, что россияне сильные, выносливые, спортивные и целеустремленные люди, - обратился к участникам соревнований глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин и призвал всех собравшихся активней заниматься спортом. - Мы растим и воспитываем будущее поколение на их замечательных примерах.