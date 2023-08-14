Пять лет "Московскому долголетию": Сергей Собянин объявил об открытии 10 новых центров

К концу года в столице будет более 120 центров "Московского долголетия". Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Они с удовольствием делают селфи, активно общаются в соцсетях и обсуждают, на какой концерт поехать в пятницу вечером: столичных пенсионеров язык не поворачивается назвать "дедами с бабками". В Гостином дворе 14 августа собрались активисты "Московского долголетия":

- Я во всей этой истории с самого начала, помню, как первые клубы открывались, как мы пять лет назад все это обсуждали. А теперь веду 4 направления, - рассказала корреспонденту KP.RU Юлия Георгиевна Яникова из Выхино. - Я очень люблю людей удивлять: вопросы для игр по типу "Что? Где? Когда?" стараюсь придумывать сама, чтобы на них нельзя было найти ответ в интернете. А еще мы в нашем киноклубе смотрим фильмы и сериалы. Сейчас, например, "Запретную любовь", поверьте, там есть, что обсудить после просмотра.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Проект "Московское долголетие" придумал Сергей Собянин еще в 2018 году, а 29 июля 2019 года открылся первый центр московского долголетия - своеобразный клуб по интересам, современный и комфортный. Постепенно их число увеличивается. 14 августа на площадке Московского урбанфорума в Гостином дворе мэр Москвы объявил об открытии еще 10 площадок в разных районах города. Таким образом центров московского долголетия уже стало 96, а к концу года будет более 120.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Это значит, что большинство москвичей старшего поколения будут иметь возможность хорошо провести время, укрепить здоровье и пообщаться с друзьями недалеко от дома, – отметил Сергей Собянин. - Но построить и меблировать - это просто, гораздо сложнее - сделать так, чтобы там жила душа, чтобы там было уютно и интересно.

А уж за этим с активностью столичных пенсионеров дело не станет. Ирина Ивановна Веремеева в Косино-Ухтомском районе делится со своей группой секретами дыхательной гимнастики и энергии в теле. Любовь Александровна Ким в Можайском районе преподает йогу смеха ("Набрали воздуха, вот так выпускаем его, вот вы уже и смеетесь, а хорошее настроение - залог здоровья! - объясняет она), Людмила Александровна Козина в Новой Москве преподает разные танцевальные направления, а Галина Анатольевна Чирова в Жулебино ведет поэтический клуб.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Как это работает? Любой желающий в возрасте от 55 лет может прийти в центр московского долголетия и либо присоединиться к уже действующим кружкам, либо предложить свое направление, и, если наберется группа, вести ее.

- Мы обожаем готовить, но только здоровую пищу! - рассказывает Ирина Петровна Фахурдинова. Территориально она часто находится в Орехово, где построена целая кулинарная студия ("Шикарная студия!" - подчеркивает она), но ко многим мастер-классам присоединиться можно онлайн.

То ли еще будет! Один из новых проектов "Московского долголетия" - Школа блогеров, где пенсионеров учат уверенно чувствовать себя в соцсетях и разговаривать с внуками на одном языке.