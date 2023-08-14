«Доброе дело школьникам Донбасса»: Подмосковные волонтеры начали сбор помощи для ребят с присоединенных территорий

Фото пресс-службы губерна­тора и правительства Московской области

Волонтеры Подмосковья открыли новую областную благотворительную акцию - «Доброе дело школьникам Донбасса». Как и глобальная акция «Доброе дело», старт был положен в Одинцове. В течение недели, с 12 августа по 19 августа, ребята собирают школьные принадлежности для детей присоединенных территорий. Этот груз будет доставлен на Донбасс к 1 сентября, когда и у живущих под украинскими обстрелами ребят начнется новый учебный год.

- 1 сентября - это день, который ждут школьники всей страны. В 2022 году волонтеры Подмосковья вместе с неравнодушными жителями помогали детям Донбасса подготовиться к новому учебному году, - напомнила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе. - Тогда нам удалось собрать и отвезти ребятам более 7000 канцелярских.

Уроженка Донбасса актриса Кристина Дасарcкая («Желтый глаз тигра», «Свидетели», «Мамочки» и др.) приехала, чтобы поддержать акцию и участвующих в ней волонтеров. Молодая женщина после школы училась в Санкт-Петербурге, сейчас живет и работает в Москве, но о земляках не забывает - даже организовала штаб гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса.

- Рада присоединиться к такому важному и доброму делу, - рассказала Кристина. - Чтобы поддержать акцию, запущенную волонтерами Подмосковья, я привезла книги и канцелярские наборы. Приглашаю всех жителей Московской области принять участие и принести что-нибудь от себя в ближайший от дома пункт сбора.

Дасарская вместе с добровольцами несколько часов раздавала на улицах Одинцово листовки, которые рассказывают об акции.

До 19 августа вещи, которые пригодятся школьникам Донбасса в новом учебном году, можно принести в любой из действующих на территории Подмосковья пунктов. (Все адреса и подробная информация - на сайте volontermo.ru). Здесь ждут шариковые ручки, тетради, карандаши, альбомы, кисточки для рисования и прочие канцтовары. Будут рады и книгам. Особенно фантастике, научно-популярной, учебной или художественной литературе. Книги могут быть и не новые, букинистические издания. Главное - чтоб в хорошем состоянии.

Подмосковные волонтеры с первых дней специальной военной операции занимаются сбором помощи и ее доставкой - людям, эвакуированным с новых территорий в Подмосковье, тем, кто продолжает оставаться на новых территориях, российским бойцам. На текущий момент в рамках акции «Доброе дело» в ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области России жители Подмосковья отправили около 5 тысяч тонн различных грузов.