Сергей Собянин провел встречу в общественном штабе со сторонниками и доверенными лицами

Сергей Собянин вновь поборется за пост мэра Москвы на сентябрьских выборах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин 15 июня провел встречу со своими сторонниками и доверенными лицами. В общественном штабе на Покровке кандидат в мэры Москвы рассказал своим единомышленникам о планах по развитию столицы.

«Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием «Москва». Спасибо вам!», - поблагодарил глава столицы своих сторонников.

Доверенными лицами Собянина стали известные деятели культуры, артисты, журналисты, телеведущие, врачи, спортсмены, бизнесмены и руководители городских предприятий. На встречу также пришли общественные активисты, ветераны, члены партии «Единой России», победители конкурса «Лидеры цифровой трансформации», депутаты разных уровней.

Сергей Собянин отметил, что столица будет продолжать взятый ранее курс на развитие во всех сферах - от экономики и бизнеса до социальной жизни, от образования и здравоохранения до науки и культуры. За последние годы в Москве почти в два раза выросло промышленное производство. Ежегодно в экономику столицы инвестируется 5,9 триллиона рублей. В Москве возвели более 119 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Построено 1,2 тысячи километров новых автомагистралей, открылись 109 новых станций метрополитена. В городе реализуется программа реновации жилья, участниками которой являются почти миллион москвичей. Благодаря развитой цифровой экосистеме горожане могут получить онлайн более 400 услуг и сервисов.

В Москве активно ремонтируются поликлиники, совершенствуется система здравоохранения, открываются современные центры скорой и экстренной помощи. Развивается высокотехнологичная медицина, закупается самое современное оборудование.

«Продолжить выполнение этих долгосрочных программ принципиально важно для будущего Москвы. Программа Сергея Собянина предполагает дальнейшее комплексное развитие во всех аспектах – от городской среды, бизнес-климата и транспорта до культуры, спорта и социальной поддержки населения. Безусловно, значимые направления – рост экономики, реализация технологического, научного и туристического потенциала», – отметили представители общественного штаба.

Общественная приемная на улице Покровка начала свою работу 10 июля. Ежедневно ее посещают более ста горожан. Люди приходят сюда со своими вопросами и предложениями. По словам сотрудников штаба, самому возрастному посетителю исполнилось 82 года, самому молодому – 18 лет. Москвичи вносят свои предложения по улучшению городского хозяйства, работе общественного транспорта, строительству, развитию образования и здравоохранения, социальной защиты. Большинство своих обращений горожане адресуют Сергею Собянину. Москвичи желают ему победы на выборах и благодарят за годы работы на благо Москвы.

Напомним, голосование за нового мэра столицы пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. Отдать свой голос можно будет в любой из назначенных дней – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Кроме традиционной процедуры с бумажными бюллетенями на избирательных участках жители Москвы могут проголосовать онлайн – с помощью системы дистанционного электронного голосования. В последнее время все больше москвичей предпочитают именно этот вариант. Проголосовать на выборах мэра Москвы могут все совершеннолетние жители столицы.