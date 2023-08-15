«Не могли остаться в стороне»: Губернатор Подмосковья поздравил с новосельем многодетную семью участника СВО из Наро-Фоминска

Фото: Константин Семенец

После страшного пожара многодетная семья бойца из подмосковного Наро-Фоминска осталась без дома. 24 июля сгорело все: дом, две машины, мебель, вещи, документы. Дознаватели потом сообщили: из-за скачка напряжения загорелась проводка. Глава семейства, военнослужащий легендарной Кантемировской дивизии по имени Владимир, был «за лентой», в зоне боевых действий СВО. Но его семью не бросили. Жену Владимира с пятерыми детьми сначала временно приняли в той самой Кантемировской дивизии, предоставив и кров, и питание. А затем, в течение считанных дней был решен вопрос и с новым жильем. При поддержке Московской области, Фонда «Молодая Гвардия Единой России» и Благотворительного фонда помощи «Свой дом» был приобретен земельный участок с домом площадью более 120 квадратных метров. Помимо этого закупили всю необходимую мебель, домашнюю технику.

На днях Владимир вернулся домой в отпуск. В уже новый дом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал сегодня к семье бойца на новоселье.

- В Кантемировской дивизии есть легендарная женщина - заведующая клубом, председатель женсовета Ольга Коростылева, - рассказал Андрей Воробьёв. - Мы с ней познакомились перед Новым годом, когда делали телемост с нашими ребятами на передовой. Она обо всех заботится, и о вашей беде мы узнали именно от нее. Конечно же, не могли остаться в стороне. Слава богу, все живы, здоровы, теперь вы будете жить в новом, еще более просторном доме. Так что - с новосельем!

Жена военного Устинья рассказала, что ей с детьми пришлось пережить во время пожара. Чудом успели выскочить до того момента, когда огонь охватил весь дом!

- Ничего забрать из дома я не успела. Пожар начался с балкона на втором этаже. Я сказала старшему сыну и брату спускаться вниз, сама побежала к входным дверям. Но через них уже было трудно пройти. Подумала, что если сейчас я с ребенком на руках смогу выбежать, то остальные ведь в доме так и останутся... В итоге закрыла дверь, мы решили прыгать через окно. И как только все эвакуировались, вспыхнул первый этаж.

Впрочем, страшное уже позади. Новый дом многодетной семьи по метражу в 2,5 раза больше сгоревшего, просторные комнаты, евроремонт.

Владимир рассказывает, что пожаре узнали лишь через два дня.

- Сообщили из штаба на передовой. Буквально через пару часов меня отправили домой, и 27-го я уже был в Наро-Фоминске, - рассказал мужчина.

«Все дети Владимира и Устиньи, за исключением Виктории, устроены в детсады или школы. Старшая дочь имеет инвалидность по речи, она учится в образовательном учреждении для ребят с ограниченными возможностями здоровья», - сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области.