Сергей Собянин: Москва сохраняет социальную направленность бюджетной политики

Сергей Собянин рассказал, что большая часть бюджета столицы по-прежнему идет на финансирование здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной сферы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московские власти сохраняют социальную направленность бюджетной политики, подчеркнул Сергей Собянин. Об этом кандидат в мэры Москвы рассказал в ходе встречи с доверенными лицами и сторонниками в штабе общественной поддержки на Покровке.

«Большая часть бюджета – это, как мы с вами всегда говорили об этом и договаривались и придерживаемся этого, это социальный бюджет, который направлен на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику и так далее. То есть то, что касается социальной поддержки москвичей», – отметил Сергей Собянин.

По его словам, с 2010 года объем финансирования социальной поддержки москвичей был доведен практически до 600 миллиардов рублей. Бюджет столицы на 2023 год также, как и в предыдущие годы, сохранил социальную направленность. Больше половины расходов городской казны приходится на финансирование здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы.

Встреча в общественном штабе на Покровке прошла 15 августа. Доверенными лицами кандидата в мэры Москвы стали известные деятели культуры, артисты, журналисты, телеведущие, врачи, спортсмены, бизнесмены и руководители городских предприятий. На встречу также пришли общественные активисты, ветераны, члены партии «Единой России», победители конкурса «Лидеры цифровой трансформации», депутаты разных уровней.

Сергей Собянин отметил, что Москва является мировым лидером по числу проектов улучшения городской среды. По словам кандидата в мэры, за последние годы в столице возникли новые традиции общения и проведения досуга.

«За эти годы возникли новые традиции общения горожан, участие в фестивалях. Наши фестивали привлекают астрономическую цифру, 65 миллионов человек в год, гостей и жителей столицы. Мы стали чувствовать, что это наш город», – подчеркнул Собянин.

По его словам, Москва будет продолжать активный курс развития во всех сферах жизни. За последние годы столица значительно увеличила промышленное производство – почти вдвое. В экономику Москвы каждый год инвестируется около 5,9 триллиона рублей. В городе построено 119 миллионов квадратных метров недвижимости. Активно реализуется программа реновации, благодаря которой почти миллион москвичей переедут из старых домов в новые многоэтажки. В городе проложено почти 1,2 тысячи километров новых дорог, открылись 109 станций метро.

Напомним, штаб общественной поддержки Сергея Собянина на улице Покровка открылся 10 июля. Каждый день сюда приходят около ста москвичей. В основном предложения посетителей касаются развития городского хозяйства, улучшения работы общественного транспорта, социального обеспечения горожан, работы учреждений здравоохранения, образования, строительства и благоустройства.