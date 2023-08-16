Полезные услуги московского метро: Бесплатные концерты, обмен книгами и помощники для пожилых

Всего в метро и МЦК работают более 30 стоек «Живое общение» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Пассажиры столичной подземки могут в пути заняться разными делами - побывать на бесплатном концерте живой музыки или на выставке, обменяться книгами друг с другом, устроить себе шопинг. Рассказываем, какими удобными сервисами можно еще воспользоваться.

НА ЗАМЕТКУ

1. Справочные стойки «Живое общение».

Сотрудники метро отвечают на вопросы пассажиров ежедневно с 8.00 до 20.00. Здесь можно:

- узнать о нужной пересадке;

- уточнить правила проезда и провоза багажа;

- спросить о маршрутах наземки, учреждениях, исторических местах около ближайших станций;

- купить сувениры метро;

- взять книгу на стойке буккроссинга - бесплатного обмена книг.

Всего в метро и МЦК работают более 30 стоек «Живое общение». Самые популярные - на станциях «Пушкинская», «Александровский сад» и «Площадь Революции».

2. Музыка в метро.

В переходах и на свободных площадках между станциями вживую играют музыканты. Таких мест всего 15 - каждое отмечено заметной красной наклейкой на полу. Их можно увидеть, например, на «Маяковской», «Китай-городе», «Комсомольской», «Боровицкой» и других точках. Обычно в будни артисты выступают с 10.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00, по выходным - с 10.00 до 22.00. Концерты не проводят в час пик, чтобы не мешать пассажирам.

Репертуар самый разный - от классики и попсы до рока и фолка.

Иногда вне программы на этих же площадках можно послушать известных исполнителей. В подземке уже играли группа HammAli & Navai, Баста и джазмен Игорь Бутман.

Расписание концертов.

3. Служба мобильности пассажиров.

Специальные сотрудники метро из Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) по заявке ежедневно и бесплатно сопровождают пассажиров:

- по всему маршруту от входа и до выхода - в лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах поездов в метро, МЦК, МЦД - с 5.30 до 1.00;

- в наземном транспорте, в том числе в трамваях - с 7.00 до 23.00;

- на железнодорожных вокзалах до посадки в дальние и пригородные поезда;

- до городских автовокзалов;

- по городу до социальных учреждений;

- на «Аэроэкспрессе» до терминала аэропортов;

- до некоторых столичных и федеральных музеев, например, Третьяковской галереи, музея имени Пушкина, музей-заповедник «Царицыно».

При необходимости инспекторы ЦОМП помогут справочной информацией.

Услуга положена:

- жителям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата;

- льготникам, пожилым людям - мужчинам от 60 лет, женщинам от 55 лет, многодетным семьям, а также родителям с детьми до 7 лет, в том числе с детскими колясками;

- организованным группам пассажиров, в том числе школьников с 1 по 6 класс.

Такую помощь можно оформить:

- по телефону - (495) 622-73-41 и 8-800-250-73-41 (бесплатный вызов)

- через мобильное приложение «Метро Москвы»

- по электронной почте на сайте метро

Важно! Заявку нужно подавать не позднее, чем за 24 часа до планируемой поездки (не менее чем за 10 дней - для групп). Экстренно могут помочь, если есть свободные инспекторы.

4. Склад забытых вещей.

Эта служба работает на трех станциях метро - «Деловой центр», «Черкизовская» и «Котельники». Посетителей принимают с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед и выходные. Обычно потерянные пассажирами в метро вещи привозят на склад в течение двух дней. Потом их там хранят полгода. Если хозяин не появился, то утилизируют.

Узнать, на каком складе лежит находка и как ее вернуть, можно любым удобным способом:

- через операторов контакт-центра «Московский транспорт» по номеру 3210 (с мобильного телефона);

- в приложении «Метро Москвы»;

- с помощью чат-бота столичного метро Александра @transport_mos_bot.

5. Сервисные центры «Московский транспорт».

Ежедневно с 8.00 до 20.00 без перерыва ведут прием пассажиров на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро: «Текстильщики» (выход 8), «Кунцевская» (выход 3), «Проспект Вернадского» (выход 8 - 9), «Савёловская» (выходы 6 - 7). Здесь помогут разобраться с проблемами при оплате проезда картой «Тройка» в метро, на МЦК или наземке. Например, перенесут услуги с неработающей «Тройки» на новую, оформят компенсацию за некорректное списание поездок, восстановят или заменят испорченную «Тройку», при необходимости выдадут временные проездные.

В сервисные центры на станциях «Кунцевская», «Проспект Вернадского», «Текстильщики» БКЛ можно также обратиться с вопросами по работе городских парковок - обжалование и выдача постановлений, выдача решений по жалобам, консультация по выдаче парковочных разрешений и другим.

Внимание! Выходные дни в сервисных центрах метро: 1 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября и 31 декабря.

6. Центр профориентации и музей.

Сюда можно приходить бесплатно каждый день с 10.00 до 18.00. Большинство экспонатов разрешают трогать, нажимать кнопки, дергать ручки, собирать образец участка пути. Есть настоящая кабина машиниста, в которой можно управлять поездом с помощью тренажёра. Подростки и молодежь могут также пройти бесплатную профориентационную диагностику.

В экспозиции представлена историческая униформа работников транспорта, предметы из собраний частных коллекционеров, старые и новые проездные билеты. Здесь показывают и фильмы о метро разных лет.

Подробнее - на сайте метро.

Как добраться: ст. м. «Выставочная», 2-й этаж станции (первый вагон из центра).

7. Экскурсии по станциям.

Желающие могут заранее записаться на платную прогулку по метро с гидом. Во время обзорной экскурсии «Неочевидное метро: о том, что не замечает пассажир» расскажут, например, куда ведут закрытые двери и повороты тоннелей и покажут редкие уцелевшие с первых дней работы метро исторические детали. Участники архитектурного маршрута узнают, в каких стилях построены станции столичного метро, почему во время Великой Отечественной войны для подземки выбрали ампир и на чем решили сэкономить при строительстве. А на детской экскурсии гостям от 7 до 12 лет откроют тайны подземного кольца Москвы.

Цена: от 200 до 1000 руб. за человека.

Уточнить расписание и купить билет можно на сайте.