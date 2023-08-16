Загрутдинов: Путепровод на 24-м километре Ленинградского шоссе запустят в 2024 году

Фото: департамент строительства г. Москвы

На севере столицы продолжается создание нового путепровода длиной более 500 метров. Он разместится на основном ходе Ленинградского шоссе на пересечении с путями Октябрьской железной дороги и с Международным шоссе. По Ленинградскому шоссе машины поедут на этом участке по четырем полосам в каждом направлении. Подробностями проекта поделился во время пресс-показа руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сооружение готов на 40 процентов, - сообщил глава ведомства. - Сейчас ведется монтаж металлоконструкций пролетного строения».

По его словам, уже завершилось строительство опор, а также надвижка пролетного строения над путями железной дороги.

«Движение по новому путепроводу планируем запустить в следующем году», - уточнил Загрутдинов.

Особенностью проекта стало безостановочное движение машин во время работ по существующему путепроводу через железнодорожные пути Октябрьского направления МЖД в районе пересечения Ленинградского и Международного шоссе.

«В следующем году приступим к демонтажу существующего путепровода на Ленинградском шоссе, - сообщил Загрутдинов. - Работы по демонтажу никак не повлияют на режим движения железнодорожного транспорта».

Напомним, благодаря новому путепроводу водители смогут комфортно и безопасно проезжать над будущими новыми железнодорожными маршрутами МЦД-3 и высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, сооружение обеспечит комфортный подъезд транспорта к международному аэропорту «Шереметьево».