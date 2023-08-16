Собянин наградил лучших московских мастеров

Мэр напомнил, что в Москве без проблем можно получить специальность и устроиться затем на работу Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Слесарь-инструментальщик Александр Шанов, программист Владислав Трушин, поездной диспетчер Александр Зайцев, ветеринарный врач Юлия Поволоцкая - всего 123 специалиста стали в этом году победителями ежегодного городского конкурса «Московские мастера». Он проводился в 25 раз правительством Москвы совместно с Конфедерацией промышленников и предпринимателей, профсоюзами Москвы. Сегодня, 16 августа, лауреаты получили награды из рук мэра столицы Сергея Собянина.

«Пожалуй, за все годы это самый масштабный и самый конкурентный конкурс, который преодолеть было чрезвычайно сложно, но вы победили, - обратился Собянин к лучшим мастерам на церемонии награждения в Белом зале столичной мэрии. - Поздравляю вас. Москва – город огромных возможностей, входит в пятерку экономически развитых городов мира, и, конечно, здесь есть возможности выбрать профессию, любую профессию и отрасль, начиная от кулинарии и заканчивая космонавтикой, получить любую специальность от слесаря до программиста».

Мэр напомнил, что в Москве без проблем можно получить специальность и устроиться затем на работу. Но признанным мастером стать непросто.

«Конечно, нужно работать над собой, любить свою профессию, постоянно идти к совершенствованию, не стоять на месте, преодолевать конкуренцию среди ваших коллег, доказывать, что вы умеете больше, лучше», — отметил Собянин.

КОНКРЕТНО

В 2023 году конкурс проводили среди представителей 40 профессий. Участниками соревнования стали около 20 тысяч работников из более чем 1,4 тысячи компаний и организаций Москвы – от малых предприятий до крупных брендов.

Всего на конкурсе выбрали 123 победителя и призера. Из них 41 мастер удостоился первого места. Второе и третье места заняли 82 финалиста.

Им полагаются городские денежные гранты от 150 до 300 тысяч рублей.