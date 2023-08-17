Завершается прием заявок на участие в конкурсе видороликов «Культурный код. Москва»

Иллюстрации с сайта культурныйкод.рф

Снять ролик и загрузить его на сайт культурныйкод.рф необходимо до 20 августа включительно. Победителей ждут ценные призы.

Проект был задуман как способ взглянуть на город, его культуру, образ жизни и развитие глазами тех, кто непосредственно соприкасается с ним ежедневно, то есть не со стороны, а изнутри. Таким образом, проект станет своеобразным манифестом Москвы, созданным его жителями.

Свои силы можно попробовать в пяти номинациях. Категория «Город для жизни» предусмотрена для тех работ, которые раскрывают суть жилых, общественных, транспортных объектов, элементов ландшафта и городской инфраструктуры и связей, ими создаваемых. «Ритмы столицы» – это ролики, которые смогли «измерить пульс» такого живого организма, как Москва, взглянув под новым углом на повседневные дела. В номинации «Моя Москва» жюри наградят авторов, лучше всего сумевших поведать личные истории, которые разворачивались в декорациях любимого города, а, возможно, обыграть наиболее популярные мифы и легенды столицы.

В номинации «Гений места» победителями станут ролики, в сюжетах которых наиболее удачно будут раскрыты истории личностей, внесших вклад в физическое воплощение или в создание образа Москвы. Наконец, в категорию «Бег времени» желательно подавать работы, запечатлевшие процесс постоянной трансформации российской столицы, ее движение в будущее.

Никаких ограничений по жанрам не предусмотрено – это может быть игровой мини-фильм, а также документальные зарисовки, анимационные клипы, музыкальные видео и т.д. Оценивать работы будет авторитетное жюри, состоящие из представителей кинобизнеса, режиссеров, сценаристов, урбанистов, архитекторов. Возглавляет его известнейший актер и худрук театра О. Табакова Владимир Машков.