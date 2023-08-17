Губернатор Андрей Воробьёв: «МЦД-3 улучшит транспортную доступность для миллиона жителей Подмосковья»

Фото: Антон Чернов

«Диаметр номер 3», открытия которого так ждали многие жители Подмосковья, наконец-то запущен. Старт движению электричек (они одновременно двинулись из Раменского и Зеленограда) сегодня дал Президент России Владимира Путин. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

Длина маршрута - 85 километров. От одной конечной до другой теперь можно добраться за 2 часа Раньше, с несколькими пересадками да по альтернативным маршрутам выходило как минимум раза в полтора дольше. А то и в два. При этом и стоимость поездок станет дешевле в несколько раз.

При этом больше половины станций находятся Подмосковье. 21 и 41 остановок МЦД-3 расположены на территории четырех городских округов Подмосковья. Жуковский (1 станция), Раменское (8 станций), Люберцы (6), Химки (5). Причем, все станции были перед запуском «диаметра» модернизированы за счет бюджета Московской области.

- Для нас это очень важное событие. Владимир Владимирович, вы одобрили строительство громадного проекта, который мы реализовали вместе с Москвой и РЖД, - сказал Андрей Воробьёв. - Каждое открытие МЦД - это большое событие, потому что и качество поездки, и стоимость совершенно другие: 180 и 65 рублей - огромная разница. А самое главное, МЦД предполагает современный подвижной состав, инфраструктуру, благоустройство, парковочное пространство - это перемены для огромного количества подмосковных городов. Сейчас в районе МЦД-3 проживает 1 млн человек, а в ближайшей перспективе будет гораздо больше. Это очень важный проект для развития нашей территории, как и следующий МЦД-4, а затем и МЦД-5.

Стоит отметить, что помимо модернизации самих станций, область взяла на себя и обустройство прилегающих территорий - отремонтированы более 13 км дорог и свыше 18 км пешеходных подходов, установлены около 80 новых остановок общественного транспорта и около 1,8 тысяч современных опор освещения.

Что еще важно знать о МЦД-3:

Как и на других диаметрах МЦД, оплата рассчитывается по зонам. От 50 рублей до 65 + по 30 рублей за каждые 10 километров. При этом в течение 90 минут после посадки на электричку пассажир может бесплатно пересесть в метро (таких станций будет 14!).

В часы пик интервал движения электричек будет минимальным - 5-6 минут. При этом график синхронизирован со столичным метро, которое открывается в 05:30 утра и закрывается в 01:00 ночи.

На маршруте пассажиров перевозят современные отечественные электропоезда «Иволга 3.0» и ЭП2Д - с системами климат-контроля, обеззараживания воздуха, оповещения, USВ-розетками, крючками для личных вещей, креплениями для велосипедов и колясок. В головных вагонах - просторные туалетные комнаты. До конца 2024 года все составы заменят на «Иволги».