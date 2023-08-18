Сергей Собянин: К концу года в столице будет свыше 120 центров «Московского долголетия»

Для горожан старшего поколения открыто 13 тысяч групп по более 40 направлениям активностей. Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей «Москва»

«Проект «Московского долголетия» не просто живет - он развивается. И сегодня еще одно событие: одновременно в Москве вводится 10 клубов «Московского долголетия». И их уже около 100 в Москве. А до конца года будет больше 120. Это практически во всех районах Москвы», - заявил градоначальник.

Сергей Собянин обратился к участникам программы со словами благодарности за активность.

«Я хотел сказать слова огромной благодарности за очень важное дело, которым вы занимаетесь. Вы не только себя зажигаете. Вы зажигаете сотни тысяч москвичей. <…> Спасибо за десятилетия труда на нашу страну, на наш город, за то, что вы сделали ради будущего и настоящего нашей страны. Спасибо за ваших дочерей и сыновей, которых вы вырастили», - отметил мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что мегаполис продолжает развиваться и благоустраиваться. В Москве возводятся новые больницы, поликлиники, школы, детские сады, строятся дорожно-транспортные объекты.

«Создаются новые заводы, фабрики, новые проекты, индустриальные парки, технопарки, инновационные производства», - добавил мэр.

Сергей Собянин пригласил горожан посетить выставку достижений городского развития в «Зарядье», Гостином Дворе, выставочном зале «Манеж» и на территории «Лужников».

На время урбанфорума столичный Гостиный Двор превратился в огромное интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией о развитии здравоохранения, образования, соцзащиты и других отраслей социальной сферы.

На Площади возможностей размещен арт-объект в форме круга, где каждое кольцо - символ развития и движения от исторических основ до мира будущего.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Урбанистический форум в столице продлится до 10 сентября.

А в тоннеле «Соединение эпох» гости побывают в иммерсивном мультимедийном шоу-путешествии, где прошлое в образе Гиппократа встречается с будущим в виде искусственного интеллекта.

В симуляционном центре можно познакомиться с современным медицинским оборудованием, увидеть настоящую операционную и даже поработать на различных симуляторах для обследования пациентов. Также здесь научат делать уколы, ставить капельницы и познакомят с азами сердечно-легочной реанимации.

В зоне технологий мобильности посетители увидят в действии многофункциональные бионические протезы с мощными двигателями и искусственным интеллектом. Такие протезы помогают людям с ограниченными

возможностями здоровья решать самые разные задачи:

ходить, управлять автомобилем и даже заниматься

экстремальными видами спорта.

Специальный костюм - симулятор старости - позволит буквально перенестись в тело пожилого человека и попробовать выполнить несколько привычных вещей.

Для самых маленьких гостей организаторы предусмотрели блок активностей с научными шоу, физическими и химическими экспериментами, познавательными квестами и интерактивами.

Подробную информацию о программе Мосурбанфорума можно найти на сайте. Вход на Московский урбанистический форум бесплатный. Однако для посещения некоторых мероприятий потребуется предварительная регистрация.