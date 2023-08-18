Уберут «бутылочное горлышко» на пути к аэропорту: На пересечении Ленинградского и Международного шоссе строят новый путепровод

Фото: Алексей ШАНИН/Информационный центр правительства Москвы

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

Уже в следующем году дорога в аэропорт Шереметьево может стать быстрее: на пересечении Ленинградского и Международного шоссе строят новый путепровод. Толчок строительству дало проектирование и развитие сети Московских центральных диаметров. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить автомобилистам безопасный и комфортный проезд над железнодорожными путями. Также такие мосты соединяют между собой разные районы Москвы, сокращая для жителей столицы время в пути.

Путепровод в районе пересечения Октябрьского направления железной дороги и 24 - 25-го км Ленинградского шоссе - как раз один из таких объектов. Это залог комфортного и безопасного движения автомобилей над МЦД-3, по которому с 17 августа курсируют «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом.

- Это очень важный объект и по другим причинам, - отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. - Во-первых, это четыре полосы движения в каждом направлении. Во-вторых, это направленный съезд в сторону Международного шоссе. Раньше была одна полоса, сейчас будет две. В-третьих, мы ликвидируем так называемое бутылочное горлышко, ведь съезд с Международного шоссе на Ленинградское тут сужался до одной полосы, из-за чего постоянно собирались пробки. Наше сооружение позволит выезжать на Ленинградское шоссе двумя полосами. Пробок станет меньше.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОГДА СДАДУТ

По проекту объект должны были строить три года. Начали в 2022-м, закончить планировали в конце 2024-го. Но это очень важный транспортный узел, поэтому строители ускорились, не теряя при этом в качестве. Теперь сроки окончания работ - начало 2024 года.

Уже сейчас путепровод готов на 40%. Завершили строительство опор, так называемую надвижку, идет монтаж пролетов.

- Сложность объекта заключается в том, что строили его без остановки движения поездов и автомобилей, - рассказал Рафик Загрутдинов. - Старый путепровод, который был в этом районе, но находился в аварийном состоянии, мы разобрали. И чтобы построить новый, пришлось сперва возвести временный мост через Ленинградское шоссе. Сейчас мы приступаем к его разборке.

Когда работы будут закончены, москвичи получат не только новую расширенную дорогу, но и благоустроенную территорию: проект предусматривает высадку примерно 9000 деревьев и кустарников.