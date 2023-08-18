Бесплатный проезд и ревизия дорожных знаков

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На сентябрьских выборах за кресло столичного градоначальника, кроме действующего мэра Сергея Собянина, будут бороться еще четыре кандидата: претендент от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представитель ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, старший внук известного коммуниста и лидера КПРФ Леонид Зюганов, а также депутат Госдумы Дмитрий Гусев (от партии «Справедливая Россия - За правду»).

Претенденты на пост главы города стараются донести свою точку зрения до избирателей всеми доступными способами, в том числе очень необычными. Владислав Даванков, например, прыгнул с 10-метровой вышки в бассейне «Чайка». Представитель «Новых людей» принял участие в проекте «Победи свой страх!», посвященном водным видам спорта. Таким образом он решил напомнить москвичам о важности здорового образа жизни.

Еще один способ заявить о себе - словесные баталии. С 14 августа стартовали теледебаты кандидатов в мэры. Дмитрий Гусев во время эфира пообещал всем москвичам бесплатный проезд на общественном транспорте. Вводить его, по мнению справедливоросса, нужно поэтапно: сначала отменить оплату для школьников, затем - для родителей с детьми и на третьем этапе сделать общественный транспорт бесплатным для всех жителей столицы. По его подсчетам, на это потребуется 50 млрд рублей в год, которые, уверен кандидат, можно найти за счет оптимизации бюджета.

Эту инициативу раскритиковал его соперник Борис Чернышов. «Всю свою жизнь я занимаюсь образованием (ранее он работал в Рособрнадзоре. - Ред.), поэтому ко всем вопросам стараюсь подходить с умом», - заявил он. Сам Чернышов предлагает «исключительно жизнеспособные», по его словам, инициативы. Кандидат от ЛДПР уверен, что все транспортные проблемы в Москве возникают из-за загруженности центра, куда съезжаются служебные машины. Поэтому настаивает: административные здания нужно перенести на окраины столицы. Кроме того, Чернышов предлагает отказаться от уплотнительной застройки и провести ревизию транспортных знаков.