Сергей Собянин: Москва - мировой лидер по числу проектов улучшения городской среды

По словам мэра, столица будет продолжать активный курс развития во всех сферах городской жизни. Фото: Штаб общественной поддержки Собянина.

Москва успешно преодолела все вызовы последних лет и продолжает активно развиваться. О том, как меняется жизнь в столице, что делается для того, чтобы москвичи чувствовали себя в родном городе еще более комфортно, кандидат в мэры Сергей Собянин рассказал на встрече со своими сторонниками в штабе общественной поддержки на Покровке.

Новые дома для миллиона жителей

Доверенными лицами Сергея Собянина стали известные деятели культуры, артисты, телеведущие, врачи, спортсмены, бизнесмены, руководители городских предприятий. В штаб на Покровке пришли певица Надежда Бабкина, телеведущий Петр Толстой, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, дирижер Юрий Башмет и другие известные москвичи.

«Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием «Москва». Спасибо вам!» - поблагодарил Собянин своих сторонников.

За последние годы Москва сильно изменилась - это отмечают и гости столицы, и ее жители. Оставаясь динамичным мегаполисом со всеми сопутствующими огромному городу минусами - большие расстояния, шум, скопление транспорта, она стала более современной и в то же время более уютной. Благодаря строящимся развязкам рассасываются пробки на дорогах, в отдаленные районы приходит метро, обновляются парки и набережные. У горожан появились новые любимые места для прогулок и занятий спортом. На встрече Собянин рассказал, что Москва является мировым лидером по темпам реализации проектов улучшения городской среды.

«За эти годы возникли новые традиции общения горожан, участия в фестивалях. Наши фестивали привлекают астрономическую цифру - 65 миллионов человек в год, гостей и жителей столицы. Мы стали чувствовать, что это наш город», - отметил он.

По словам Собянина, Москва будет продолжать активный курс развития во всех сферах городской жизни. За последние годы в столице значительно выросло промышленное производство - почти вдвое. Ежегодно в ее экономику инвестируется около 5,9 триллиона рублей. В городе построено 119 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Активно реализуется программа реновации, благодаря которой почти миллион москвичей переедет из старых домов в новые многоэтажки. Проложено 1,2 тысячи километров новых дорог, открылись 109 станций метро. Сформирован новый транспортный каркас, полностью изменивший отношение к общественному транспорту. Метро, МЦК, МЦД, электробусы, трамваи - у жителей появилось много альтернативных маршрутов, позволяющих быстро и с комфортом добраться из одной точки города в другую.

Половина бюджета - на социальную сферу

Сергей Собянин подчеркнул: ежегодно столица направляет на социальную сферу более половины своих расходов.

«Большая часть бюджета - это, как мы с вами всегда договаривались и придерживаемся этого, социальный бюджет, который направлен на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику. То есть то, что касается социальной поддержки москвичей», - рассказал кандидат в мэры.

С 2010 года объем соцподдержки москвичей вырос до 600 миллиардов рублей.

«Сегодня по показателям медицины, здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и в мире. И за этот период мы высокотехнологичную помощь нарастили почти в шесть раз», - отметил Собянин.

В Москве появились пять крупных центров помощи онкобольным и современные центры скорой помощи. Младенческая смертность за последние годы уменьшилась почти в 2,5 раза. Кроме того, город успешно внедряет новый московский стандарт поликлиник. Фактически от старых зданий остаются только стены: поликлиники отстраивают заново и оснащают современной техникой.

«Буквально в сентябре-октябре этого года закончим эту программу. Решили еще 140 зданий поставить под реконструкцию. Что это означает? Это означает, что вся 100% поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и будет отвечать самым лучшим мировым стандартам», - добавил Собянин.

КСТАТИ

За госуслугами - без очередей

Не выходя из дома, дистанционно, москвичи могут оформить практически любые документы и выплаты, за которыми раньше часами стояли в очередях. В этом горожанам помогает уникальная цифровая экосистема из 400 услуг и сервисов. На сегодняшний день она - одна из самых современных в мире.

ВАЖНО

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно будет в любой из этих трех дней на избирательном участке либо онлайн на сайте mos.ru.