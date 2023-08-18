Собянин сообщил об отсутствии значимых разрушений в зоне Экспоцентра после уничтожения БПЛА

Обстановка у «Экспоцентра» в центре Москвы после падения обломков сбитого БПЛА. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В ночь на 18 августа силы ПВО при попытке пролёта в Москву уничтожили беспилотник. Его обломки упали в районе Красной Пресни. Значимых разрушений в зоне «Экспоцентра» после уничтожения беспилотного летательного аппарата нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В своем Telegram-канале глава города рассказал, что на месте сейчас работают экстренные службы.

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне «Экспоцентра», значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет», – написал Сергей Собянин.

В Минобороны России вину за этот инцидент возложили на Украину. Представители министерства заявили, что была предпринята попытка атаковать объекты в Москве и Подмосковье.

«БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», - говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Возле «Экспоцентра» работают экстренные службы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Как сообщили ТАСС в экстренных службах города, после уничтожения беспилотного летательного аппарата в одном из павильонов Экспоцентра, стоящего на набережной возле «Москва-сити», частично обрушилась наружная стена.