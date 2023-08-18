«У пилота проблема с паспортом»: В Шереметьево около 500 пассажиров уже 10 часов не могут улететь в Анталью

Рейс Москва — Анталья десять часов не может вылететь из Шереметьево Фото: Shutterstock

Когда отпуск начинается с плохого - самое последнее дело... В столичном аэропорту Шереметьево вот уже около 10 часов томятся около 500 пассажиров (многие с детьми!), которые никак не могут вылететь на отдых в Анталью.

Рейс выполняет небольшая турецкая компания Southwind Airlines, занимающаяся исключительно чартерами к берегам Средиземного моря.

Как следует из расписания Шереметьево, «Боинг» компании должен был вылететь из Москвы еще в 01:05. Но что-то пошло не так.

- Людей сначала около двух часов продержали на борту самолета, не объясняя причины задержки. А потом автобусом отвезли обратно в здание аэровокзала, - рассказал KP.RU, знакомый с ситуацией источник. - Кто-то из членов экипажа - а это русскоговорящие люди - сообщил, что у одного из пилотов возникли проблемы с паспортом и турецкой визой. Но официально никто ничего не объясняет. Жаловаться некому - представители авиакомпании с места ретировались, на звонки не отвечают.

Недавно появилась обновленная информация, что вылет самолета перенесен на 13:30.

Пресс-служба аэропорта Шереметьево ситуацию не комментирует, отправляя журналистов с запросами в авиакомпанию. При этом телефон офиса Southwind Airlines в той самой Анталье не отвечает.

- Первый раз слышу, что у пилота возникают проблемы с документами при перелете из Москвы в Турцию, - заявил KP.RU один из бывших командиров экипажа гражданской авиации. - Несколько раз коллеги рассказывали о подобных проблемах на рейсах в Китай. Сложности возникали несмотря на документально оформленные заявки авиакомпаний на визы. Был случай, когда из-за подобных проблем членов экипажа и пассажиров по прилету в КНР почти сутки придержали в самолете.