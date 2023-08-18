Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил качество работ по благоустройству лесопарка «Авангард» в Электростали. Напомним, в течение текущего года в Подмосковье запланировали привести в порядок по областной программе 9 лесопарков. «Авангард» - один из тех, что уже открылись для посещений.

Андрей Воробьёв не только пообщался с местными жителями, но и совершил с ними велопрогулку по новому маршруту, который организован на территории лесопарка.

- Живешь ты в крупном мегаполисе или небольшом городе, тебе всегда хочется больше времени проводить на природе, - говорит Андрей Воробьёв. - Когда мы создаем и благоустраиваем парки, делаем их красивее и уютнее - добавляем ярких красок жизни в городе. Поэтому благоустроенные пространства, зеленые зоны так часто становятся визитными карточками наших территорий. Один из примеров - лесопарк «Авангард». Знаю, что в первый же день открытия сюда пришло порядка 27 тысяч человек - это почти каждый четвертый житель города.

Лесопарк «Авангард» - довольно крупный, занимает площадь около 120 гектар.

- В 2023-м мы сделали половину. На этом останавливаться не собираемся, в планах благоустроить еще 60 га, - отметил губернатор.

В рамках благоустройства в лесопарки проложили пешеходные дорожки и маршрут для велосипедистов. На территории появилась спортивная зона с тренажерами, игровую площадку для детей. Приведена в порядок пляжная зона Западного пруда - это одна из популярных у горожан зон отдыха. Владельцем собак порадовали специальной площадку для занятий и выгула.

Фото: Константин Семенец

Житель Электростали Сергей Куликов, который вместе с семьей пообщался с губернатором во время поездки на велосипедах, рассказывает о своих впечатлениях:

- Парк получился шикарный! Во всех смыслах. Я как велосипедист, волейболист и просто житель прихожу сюда почти каждый день и провожу время целыми днями. Тут очень длинные качественные дорожки с освещением, удобно ездить. Отличные тренировочные площадки. Красивая набережная - все очень комфортно. Часто прихожу сюда и с семьей.

Многие жители отмечают, что местность стала намного более безопасной - вдоль дорожек сделали освещение, поставили камеры видеонаблюдения.

Директор «Авангарда» Олег Новиков доложил губернатору, что после открытия лесопарка после благоустройства сюда каждые выходные приходит по 8-10 тысяч человек.

- И в будние дни тоже много людей. Это дети, пожилые, мамочки - наш парк для всех.

В нынешнем году в Электростали также откроется после благоустройства центральная площадь. Здесь, напротив ледового дворца спорта «Кристалл» проходят все самые главные городские праздники.