Снимали ролик: Директора московской школы задержали после стрельбы на детской площадке

Патрульные примчались очень быстро, нашли «зачинщика» и пригласили проехать в отдел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полицию вызвали неравнодушные жители Восточного Измайлово. Услышали стрельбу со стороны детской площадки. Кто-то в этот момент смотрел в окно, а там (на площадке) - куча детей и взрослых, что-то явно происходит. Патрульные примчались очень быстро, нашли «зачинщика» и пригласили проехать в отдел. А «стрелявшим» оказался директор местной школы №734 Тимофей Сергеев.

К слову, очень быстро выяснилось, пистолет был не настоящий. И никто не пострадал. Директора заставили дать объяснение. И отпустили.

Как выяснилось, выстрел был связан с будущей реконструкцией Бородинского сражения - оно ежегодно проходит в годовщину битвы, 7 сентября.

- Дело в том, что наша школа планирует организовать выезд учеников разных классов на фестиваль «День Бородина-2023», - рассказал Тимофей Сергеев. - Для анонса мы решили снять ролик, на котором я стреляю из театрального пистолета, имитирующего звук выстрела. Таким образом, мы хотели привлечь внимание к мероприятию и заинтересовать родителей.

Тут и спорить нечего: внимание к мероприятию участники съемок действительно привлекли. Директор школы поспешил извиниться перед жителями района, которых всполошили выстрелы.

- Мы поступили неосмотрительно, - резюмировал педагог. - Мы приносим извинения всем, кого побеспокоили.

В полиции уточнили, что после проведенной проверки претензий к директору школы никто не имеет.