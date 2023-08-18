«Подмосковье - это любовь!»: Сергей Кириенко посетил стенд Московской области на фестивале «Таврида.АРТ»

Фото: пресс-служба пр­авительства Московск­ой области

В Крыму сегодня стартовал ежегодный молодежный фестиваль «Таврида.АРТ». В этом году его участниками стали более 4 тысяч ребят из 87 регионов России, а также представители иностранных государств. Московскую область здесь представляют более 150 парней и девушек. Также на фестивале - в рамках презентативной выставки регионов - работает яркий стенд «Подмосковье - это любовь!», где можно получить самую разнообразную информацию о регионе.

- Московская область уже не первый год принимает участие на фестивале «Таврида.АРТ». Стенд Подмосковья постоянно прогрессирует и становится год от года все ярче в визуальном плане, и насыщеннее в контексте смыслового наполнения, привлекая к себе внимание не только членов делегации Московской области, но и всех посетителей фестиваля, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Очень важно, чтобы Подмосковье было достойно представлено на самом главном молодежном фестивале страны, и наше ведомство старается сделать это, учитывая все пожелания представителей молодежи региона.

В первый же день фестиваля стенд Подмосковья посетили почетные гости: первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин. Им вручили фирменные подарки от ежегодного туристического проекта «Лето в Подмосковье» и стенда «Подмосковье - это любовь».

Тема выставки, на которой каждый регион построил свой стенд, - «Было. Есть. Будет» в развитии креативных индустрий. «Представительство» Московской области подчеркивает свою индивидуальность визуально. Он матрешек и цветов, которые олицетворяют разнообразие подмосковных народных промыслов, до космонавтов и науки - как известно, в регионе находятся 8 из 13 российских наукоградов.

Сергей Кириенко похвалил стенд - отметил, что Подмосковью удалось очень круто реализовать задуманную концепцию стенда.

«Каждый день на стенде Подмосковья предусмотрен «Открытый микрофон» – это возможность для всех активных и креативных участников молодежной делегации Московской области выступить перед посетителями стенда Подмосковья, представить свои проекты, поделиться идеями и поговорить на актуальные темы, - сообщили в Пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области. - Паблик-токи с медийными личностями также будут проходить каждый день».