Удобства в новых поликлиниках Москвы: Детские игровые зоны, кафе и парковки

Поликлиника на Лебедянской улице. Фото: Департамент строительства г. Москвы

Не секрет, что многие до последнего откладывают визит к врачу. Согласитесь, приятного в этом мало. Бывает, что даже просто некомфортно находиться в поликлинике, словно стены давят. Эта проблема в столице постепенно решается. С каждым годом возводят и открывают все больше удобных современных амбулаторий и стационаров в разных районах города.

«С 2010 в Москве уже построены 28 поликлиник, в том числе пять из них ввели в эксплуатацию в этом году, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - До конца года будет введено в эксплуатацию еще 7 новых поликлиник для детей и взрослых по новому стандарту в разных районах Москвы».

Поликлиника на Лебедянской улице. Фото: Департамент строительства г. Москвы

Пациенты и врачи получают принципиально новые здания - современные и удобные. В них продумана навигация и удобно расположены кабинеты, чтобы уменьшить появление очередей. На первых этажах - кафе, где можно перекусить после сдачи анализов. В детских поликлиниках – игровые зоны для тех, кто ждет приема. Новые здания оснащены самым современным оборудованием, чтобы москвичи смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.

«На сегодня в строительстве 8 новых зданий поликлиник, - отметил Загрутдинов. - До 2025 года в Адресной инвестиционной программе Москвы запланировано строительство еще трех сооружений - детской поликлиники на 320 в районе Крюково (Зеленоград), стоматологической поликлиники в районе Перово и детско-взрослой поликлиники на 560 посещений в Раменках».

Глава ведомства поделился подробностями некоторых проектов.

Поликлиника на Лебедянской улице. Фото: Департамент строительства г. Москвы

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Сразу несколько детско-взрослых поликлиник появятся в столице до конца этого года. В октябре будет полностью готово новое здание на 320 посещений в смену в Восточном Бирюлево. Его разместят на 6-й Радиальной улице, владение 7, корпус 36. На сегодня корпус построен уже более чем на 84 процента. Во взрослом блоке откроют профилактическое и терапевтическое отделения, кабинеты врачей-специалистов, а также отделения реабилитации и функциональной диагностики. Для детей будут работать лечебно-профилактические зоны, кабинеты функциональной диагностики, реабилитации и врачей-специалистов, педиатрическое отделение. При этом общим для всех пациентов станет отделение лучевой диагностики. Поликлинику оснастят современным оборудованием экспертного класса для различных видов диагностики и лечения.

В Даниловском районе столицы на Автозаводской улице, владение 23 возводится еще одна амбулатория для детей и взрослых.

«Четырехэтажное здание готово на 70 процентов, - уточнил Рафик Загрутдинов. - Его площадь - более 11,4 тысячи квадратных метров».

Поликлиника на Автозаводской улице. Фото: Департамент строительства г. Москвы

Корпус рассчитан на 500 посещений в смену для взрослых и 250 посещений в смену для детей. Его строят в развивающемся жилом квартале на месте ЗИЛа. Для диагностики пациентов закупят рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое современное оборудование. В каждом блоке и для детей, и для взрослых будут работать все необходимые отделения - от хирургического до реабилитации. К этому добавят в детской поликлинике раздаточный пункт молочной кухни.

Для жителей Бабушкинского района столицы на улице Ленская, владение 21 откроется детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену.

«Ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал этого года, - рассказал Загрутдинов. - В здании идет монтаж медицинского оборудования и мебели».

По новому московскому стандарту в поликлинике обустроят зоны комфортного ожидания, понятную навигацию, а также закупят современную медтехнику. Потоки детей и взрослых, пришедших на прием в врачам, пересекаться не будут. Самые популярные кабинеты разместят на нижних этажах, остальные и администрацию – на верхних этажах. Врачей распределят по зданию так, чтобы в коридорах меньше собирались очереди и ожидание приема было комфортным. Для детей сделают игровые зоны.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в поликлиниках большинство москвичей почувствует себя в новых условиях, - отметил Загрутдинов. - Пациенты будут получать помощь в учреждениях с новым оборудованием и новыми медицинскими услугами».

Поликлиника на на улице Ленской. Фото: Департамент строительства г. Москвы

МЕСТА ОТДЫХА И СПОРТПЛОЩАДКИ

Две взрослые поликлиники уже построены и постепенно готовятся к приему пациентов. Одна из них - на улице Твардовского в Строгино на северо-западе Москвы. Здание с травмпунктом рассчитано на 750 посещений в смену. Строители завершили монтаж двух рентген-аппаратов, маммографа, КТ, денситометра, оборудования лаборатории. Сейчас проводится пусконаладка МРТ. Для пациентов будут работать терапевтическое отделение, отделения профильных специалистов, отделения функциональной диагностики и медицинской профилактики, блок лучевой диагностики.

На востоке столицы в Богородском на Игральной улице возвели взрослую амбулаторию на 750 посещений в смену.

«Сейчас идёт подготовка документации для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, - пояснил Загрутдинов. - Строители завершили монтаж диагностического оборудования и проводят пусконаладочные работы».

В семиэтажной поликлинике на площади более 11 тысяч квадратных метров разместятся терапевтическое отделение, отделения профильных специалистов, отделение функциональной диагностики, блок лучевой диагностики и отделение медицинской профилактики, а также пост скорой медицинской помощи на два машиноместа. Как и все новые столичные поликлиники, здание на Игральной улице будет максимально комфортным для пациентов и медперсонала. Для этого обеспечат удобную планировку, зону отдыха, понятную навигацию, новейшую медтехнику. Здесь будут кабинеты КТ и МРТ, блок неотложной помощи, кабинеты специалистов, конференц-зал. Около здания обустроены парковки для сотрудников и посетителей, площадки отдыха, информационные зоны, площадки для лечебно-оздоровительных занятий, а также высажены деревья и газоны.

«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», - добавил Рафик Загрутдинов.

Фото: Департамент строительства г. Москвы

КОНКРЕТНО

Для пациентов и врачей построили поликлиники в таких районах Москвы:

Дмитровский район

Дмитровское шоссе, вл. 107 Г

Детско-взрослая, на 750 посещений в смену с женской консультацией

Солнцево

пересечение улиц Волынская и Авиаторов

Детско-взрослая, на 750 посещений в смену с подъездной дорогой

Ховрино

ул. Зеленоградская, вл. 27, корп. 1

Детская, на 320 посещений в смену

Измайлово

Измайловский проспект, д. 63, 65, 67 (на месте сноса жилых домов)

Взрослая, на 750 посещений в смену

Молжаниновский

ул. Синявинская, вл. 13

Детско-взрослая, на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машиноместа

Фото: Департамент строительства г. Москвы

ПЛАНЫ

Параллельно проектируются и строятся поликлиники еще по нескольким адресам:

Бирюлево Восточное

ул. 6-я Радиальная, вл. 7 корп. 36

Детско-взрослая, на 320 посещений в смену

Богородское

ул. Игральная, д. 8 (на месте сноса здания психоневрологического диспансера № 8)

Взрослая, на 750 посещений в смену

Строгино

ул. Твардовского, вл. 10

Взрослая, на 750 посещений в смену с травмпунктом

Бирюлево Восточное

ул. Лебедянская, вл. 33

Детская, на 320 посещений в смену с травмпунктом

Бабушкинский

ул. Ленская, вл. 21

Детско-взрослая, на 750 посещений в смену

Даниловский

ЗИЛ, ул. Автозаводская, вл. 23

Детско-взрослая, на 750 посещений в смену с раздаточным пунктом молочной кухни

Академический

ул. Вавилова, д. 61

Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену в больнице № 64.

Некрасовка

Кв.26, уч.1

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену

Перово

Новогиреевская улица, зу 30/1

Стоматологическая поликлиника, район

г. Зеленоград, район Крюково

Панфиловский проспект, зу 18

Детская поликлиника на 320 посещений в смену