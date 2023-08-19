Собянин: 350 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы

За первый полный день работы МЦД-3 пассажиры совершили 350 тысяч поездок. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ/Агентство «Москва».

За первый полный день работы третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) горожане совершили по нему 350 тысяч поездок, сообщил мэр Сергей Собянин. В своем Telegram-канале глава столицы рассказал, что поток пассажиров вырос на 54% и установил рекорд.

«350 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы. И мы уже зафиксировали рекордный рост потока на 54% по сравнению с пятницей прошлой недели. Самими востребованными стали станции: «Зеленоград-Крюково» – плюс 48%, «Андроновка» – плюс 47%, «Ховрино» – плюс 43%, «Лихоборы» – плюс 28%, «Химки» – плюс 27%, «Раменское» – плюс 23%», – написал Мэр Москвы.

Сергей Собянин уверен, что число пассажиров на МЦД-3 будет расти и дальше. В столице продолжат создавать новые городские вокзалы, интегрируя их с метро и наземным транспортом. Кроме того, все поезда до конца 2024 года заменят на новые.

МЦД-3 начал свою работу 17 августа. Движение поездов по нему запустили мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Третий диаметр наземного метро позволит разгрузить салатовую, фиолетовую и оранжевую ветки столичной подземки. По словам Сергея Собянина, поток пассажиров на этом маршруте вырастет в 1,7 раза, а число пассажирских мест – в два раза. При этом интервал движения поездов сократится в 1,5 раза, а стоимость поездок - до 3,5 раз.

На МЦД-3 введена единая тарифная система наземного метро. Оплатить проезд пассажиры могут картой «Тройка» и другими привычными способами. Как и на МЦД-1 и МЦД-2, на третьем диаметре действуют три тарифных зоны. Проезд на второй зоне «Пригород» (от Зеленограда до станции Левобережная и от Ипподрома до Люберец,) составляет 65 рублей. Для пассажиров этой зоны, в которую кроме Зеленограда входят еще и города Химки и Раменское, цена проезда поездок значительно снизилась. Если раньше пассажиры отдавали до 180 рублей за одну поездку на электричке плюс 50 рублей за билет на метро, то теперь, после запуска МЦД-3, нужно заплатить только 65 рублей за весь маршрут. То есть максимальная экономия и составит обещанное мэром снижение до 3,5 раз за одну поездку.

По подсчетам экспертов, после запуска МЦД-3 жители Зеленограда смогут экономить на проезде до 67 тысяч рублей в год. А для жителей Москвы, передвигающихся в пределах «Центральной» зоны, экономия составит до 23 тысяч рублей в год.

Во время запуска Сергей Собянин также рассказал Владимиру Путину об обновлении поездов. По его словам, 70% подвижного состава на МЦД-3 – это новые поезда «Иволга» и ЭП2Д.

«Вы посмотрели только что поезда "Иволга". Постепенно они приходят на замену старого подвижного состава и во время пуска 70% подвижного состава в этих направлениях будет новыми – это "Иволга" и ЭП2Д, это тоже новые поезда. В следующем году 100% поездов будут новыми на этих линиях. Это тоже большой технологический прорыв», - подчеркнул мэр Москвы.