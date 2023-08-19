Собянин объявил об открытии выставки «Станция Манеж» Московского урбанфорума

Выставка «Станция Манеж» будет открыта для посетителей до 10 сентября. Вход на нее свободный. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В рамках Московского урбанфорума открылась выставка «Станция Манеж». Ее посетители смогут не только узнать много интересного об истории развития московского транспорта, но и увидят, какие новые проекты сейчас внедряются в столице.

Большой плюс экспозиции – в ее интерактивности: любой желающий может порулить составом поезда метро или отправиться в виртуальную речную экскурсию на электросудне. Гостей ждут интерактивный тренажер машиниста метро, вагон ультрасовременой электрички с центральных диаметров, концепт-кары завода «Москвич» и многое другое. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Четвертая площадка Московского урбанистического форума – выставка «Станция Манеж» – открыта для посетителей. Она посвящена настоящему и будущему московской транспортной системы», – написал глава города.

По словам мэра, любая из зон выставки сделана в мультимедийном формате, и посетители могут взаимодействовать с экспонатами. Перед входом на выставку стоят настоящие вагоны поездов «Москва-2020» и «Иволга 3.0», а внутри по рельсам ездят макеты этих вагонов в реальную величину. Он перевозят посетителей между всеми локациями выставки.

«Экспозиция расположена на двух этажах. Первый посвящен рельсовому транспорту и автомобильным проектам. На цокольном этаже – новинки и раритетные экземпляры. Так, на «Аллее славы Москвича» выставлены экспериментальные машины, а на стенде автозавода «Москвич» можно посмотреть новые модели и «Москвич 6», – рассказал Сергей Собянин.

Кроме экспозиции гостей выставки ждет насыщенная образовательная и культурная программа. В ее лектории будут проводиться лекции от ведущих урбанистов и других экспертов. Кроме того, перед зрителями выступят актёры, телеведущие и другие известные люди. Предусмотрена и детская зона: для ребят работает центр семейного досуга. В нем проходят мастер-классы и викторины с призами и подарками.

Для детей работает детская зона. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Выставка «Станция Манеж» будет открыта для посетителей до 10 сентября. Вход на нее свободный.

Двенадцатый Московский урбанистический форум проводится на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж», в Гостином дворе. Он проходит с 1 августа по 10 сентября и станет самым масштабным за всю историю проведения.

Большая программа приготовлена для посетителей форума в олимпийском комплексе «Лужники». Площадка под открытым небом объединила несколько направлений: каждый найдет занятие по душе — от гастрономии, локальных маркетов и модных пространств до арт-объектов, спортивных зон и активностей для всей семьи. Здесь же разместились площадка для пляжных игр, а также парк экстремальных видов спорта. Все желающие могут научиться кататься на серфе на тренажере «Искусственная волна», заняться йогой в гамаках или погулять по декорациям киногорода компании «Мосфильм».