«Убегала от кипятка по лестнице с годовалым ребенком на руках»: Из-за аварии на северо-востоке Москвы горячей водой залило около десятка квартир

ЧП произошло днем в пятницу в 17-этажном доме по адресу Дмитровское шоссе, 169к4 (это район Северный) Фото: Александр РОГОЗА

Перелом, около десятка затопленных квартир и убитый ремонт на более чем 10 млн рублей. Результат прорыва кипятка в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы.

ЧП произошло днем в пятницу в 17-этажном доме по адресу Дмитровское шоссе, 169к4 (это район Северный). Ни с того, ни с сего с потолка квартиры на втором этаже полилась горячая вода. Причем сразу в нескольких местах.

- Я была дома с годовалым ребенком, - рассказала KP.RU москвичка Мария А. - Сначала не могла понять, что происходит. Вода очень быстро разливалась по полу. Начала звонить в управляющую компанию, в управу района, участковому. Меня везде футболили.

Ни с того, ни с сего с потолка квартиры на втором этаже полилась горячая вода Фото: Александр РОГОЗА

Женщина выскочила с ребенком на руках в коридор. По лестнице уже тоже лился кипяток. Хорошо, что всего лишь второй этаж! Мария кинулась по лестнице, вниз, закрывая своего ребенка, на одной из ступенек оступилась, упала. Почувствовала боль в спине, но смогла встать и выскочить наружу. Через несколько часов снимок в травмпункте показал: перелом пятого крестцового позвоночника (это в районе копчика).

Мебель испорчена.

Позже стало ясно, что источник прорыва кипятка - квартира на третьем этаже, которая находится аккурат над Марией.

- Куда бы ни звонили я и другие соседи, ничего не помогло. Воду перекрыли только через два часа.

Водой залило проводку. Фото: Предоставлено "КП"

Жители многоэтажки недоумевают: вроде только недавно была уже в Москве трагедия с кипятком, после прорыва горячей воды в торговом центре «Времена года» погибли четыре человека. А тут - никакой оперативности. Чудом никто не пострадал. Повезло еще, мол, что прорвало всего лишь на третьем этаже (так или иначе, говорят местные, пострадали около десятка квартир), а если бы выше?

Позже стало ясно, что источник прорыва кипятка - квартира на третьем этаже Фото: Александр РОГОЗА

Кстати, уже установлено, что причиной аварии стал лопнувший полотенцесушитель.

- Моя квартира сейчас в просто ужасном состоянии, - продолжает Мария. - У нас был дорогой ремонт, хорошая мебель. Но сейчас там невозможно жить. Будем составлять акт проверки, далее обращаться за независимой экспертизой и далее в суд. Подадим иск на соседей и на управляющую компанию, которая в течении двух часов не могла перекрыть воду. Сумма явно составит несколько миллионов рублей с учетом нынешних цен на ремонт и стройматериалы.

Откосы повредило кипятком.

Жители дома считают, что общий ущерб от прорыва кипятка с учетом пострадавшего ремонта перевалит за 10 миллионов.