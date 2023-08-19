Домашний псинотеатр: Москвичей атакуют приюты бездомных собак, которых заселяют прямо в квартиры

Подпольный центр передержки внезапно оказался в одно из квартир в 24-этажном доме. Фото: Александр РОГОЗА

Характерный запашок - с резкими нотками аммиака - чувствуется, когда еще только из лифта выходишь. И это ты еще даже в холл не вошел, где по коридору расходятся двери четырех квартир. Дернул за ручку - да мама ж дорогая!..

- И это сегодня еще не так сильно пахнет, - объясняет соседка.

Источник запаха безошибочно определяется, если побродить от двери к двери, даже не зная номера нужной квартиры. Вот она. На странную женщину Екатерину К. жители 24-этажки на улице 9-я Северная линия, 25к3 (район Северный, СВАО) жалуются более трех лет. В полицию, в управу, в другие прочие органы. Но результата никакого нет.

БЛАГОРОДСТВО И БИЗНЕС

- Катя у себя в квартире сделала центр передержки бездомных животных, - объясняют жители дома. - Рассказывала, что часть собак ей привозят волонтеры - пока ищут для них новых хозяев. Одно время даже нам, соседям, предлагала взять к себе кого-то из ее питомцев. Другую часть собак ей привозили на время - хозяева, которые уезжают в отпуск и ищут варианты «зоогостиницы» подешевле. То есть, это был ее источник дохода. (К слову, сейчас такая передержка стоит от 500 до 1000 рублей в сутки, в зависимости от сложности самого животного и размера породы, - Авт.).

Екатерине 40 лет. Работает продавцом в зоомагазине. В дневное время по будням продает собачьи корма и чесалки, а в личное время «спасает» зверушек.

Всем соседям, может, и плевать на эту блажь было, если б не запах! «Ароматом» тянет не только по квартирам на этом же этаже, но и вверх-вниз. Жильцы дома уверяют, что несмотря на обилие животных, Екатерина на прогулку практически никогда и никого не выводит. То есть собачий «туалет» находится внутри. Отсюда и запах.

ДОЧКА И МУЖ СБЕЖАЛИ

- С ней раньше жила дочка. Но она сбежала, как только стукнуло 18 - ушла на съемную квартиру. Был гражданский муж. Серега. Тоже недавно ушел. Самое страшное, что сама она как будто искренне не понимает, почему соседи так против кучи ее собак. Тот же Серега - едешь с ним в лифте, ну ведь стоять же рядом невозможно! От него собачьими запахами несет, аж глаза режет. Весь в шерсти. А он уже этого не замечает. Сделаешь замечание - обижается.

Звоню в дверь. Изнутри слышна какая-то возня, мягкие шаги. Но никто не открывает. Хотя сегодня выходной и Екатерина должна быть дома. Настойчиво звоню еще несколько раз. Тишина.

- Ну вот и участковый так же приходит. Постоит, позвонит. И уходит, разводя руками: ничего поделать не могу! Один раз Серега ему открыл, но впускать в квартиру не стал, животных не показал. Послушал через щелку. И пообещал, что примет жалобы соседей к сведению.

Квартиру Екатерины К. и ее собак чувствуешь безошибочно, по запаху. Вот она, прямо по курсу. Фото: Александр РОГОЗА

«У НАС НЕТ ПРИЮТА. А Я - ЗА НЕГО»

К сожалению, картина - типичная. И в Москве, и в Подмосковье предостаточно случаев, когда подобные центры передержки в буквально смысле отравляют соседям жизнь. И ладно бы еще человек организовывал их на земле, в сельской местности. Так нет - в квартире. И формально как собственник имеет право.

- Мы уже шестой год живем как в аду, - говорят жители пятиэтажки на окраине подмосковного Серпухова.

Их головная боль - пенсионерка Елена Шульга, которая привела домой не только свору собак, но и запустила стаю голубей. (Окно на балконе сломалось, внутрь стали залетать птицы, старушка оставляет для них открытую форточку - чтоб залетали в квартиру и кушали, - Авт.). Из-за всего этого в доме не только запах, но и мыши завелись.

Соседи не раз подавали в суд. Еще в 2018-м одна из собак пожилой женщины напала на ребенка и прокусила ему ногу. Родители мальчика потребовали через суд выплатить моральный ущерб и выселить из квартиры собак. По первому пункту суд присудил 30 тысяч (бабуля несколько лет выплачивала их с пенсии), а по второму отказал. Затем в суд обращалась другая соседка. Потребовала, чтобы всех псов (на тот момент их было 9!) выселили из квартиры, запретили пенсионерке впредь заводить дома животных и обязали привести помещение «в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями». Суд отказал.

Неоднократные обращения к участковому закончились хоть какой-то значимой реакцией ровно один раз: собачницу оштрафовали на 1,5 тысяч рублей за неправильный выгул собак.

Сама Елена Шульга объясняет свою позицию так:

- Просто у нас в Серпухове нет муниципального приюта для бездомных животных. Поэтому я если бедную собаку на улице вижу, веду к себе и спасаю ее от смерти…

Дело благородное. Но это же не значит, что целые многоквартирные дома должны из-за этого жить через стенку с пахучим и лающим «хлевом»? Во многих случаях госорганы футболят заявителей, оставляя им право разбираться с соседями лично. А это уже совсем нехорошая тенденция. Так, в том числе, и появляются догхантеры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Теперь стало проще»

По словам юриста в области ветеринарии и защиты животных Александра Левикова, проблема пахучих «приютов» в квартирах не нова, но сейчас разбираться с ней стало проще. В июне 2023 года в законодательство в сфере обращения с животными были внесены знаковые изменения.

Итак, что нужно сделать, чтобы победить такого соседа?

1. Обращаемся в Комитет ветеринарии Москвы.

«Самым действенным будет коллективное обращение жильцов многоквартирного дома, - объясняет специалист. - Как правильно мотивировать свое обращение? По закону предельное количество животных в квартире определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным соответствующие условия. Питание, лечение, своевременная вакцинация и так далее - это очень дорого. Следовательно, владельцы квартир, собирающие у себя на передержку десятки животных с улиц, не могут обеспечить этим животным должного содержания. Начинается антисанитария. Есть реальный риск возникновения таких заболеваний, общих для человека и животных, как бешенство, лептоспироз, листериоз, паразитарных и других заболеваний. И это в квартире жилого дома, напомню, где вся эта бяка может передаваться и соседям. В обращении, кроме сведений о шуме, запахе и грязи, вызванных большим количеством животных, актуально указывать примерное количество животных, а также примерную площадь квартиры. Если животные подбираются с улицы, имеют болезненный вид, явные признаки истощения, об этом также желательно указать, так как существует риск жестокого обращения с ними».

Что грозит владельцу животных? Если проверка подтверждает факты, это штраф до 3 тысяч рублей, а если животные из «приюта» причинили вред соседям или их имуществу - до 30 тысяч. (Статья 8.52 КоАП РФ). Заявления в отношении соседа, если он ничего не исправляет, можно продолжать писать. Бить его, так сказать, рублем.

2. Пишем в Роспотребнадзор.

«В заявление указываем то же: нарушения гигиенических требований, таких как резкий запах и шум, вызванные большим количеством животных, - говорит Александр Левиков. - В целом, у контрольных органов в настоящее время достаточно полномочий, чтобы прикрыть такой «центр передержки» и обязать хозяина квартиры передать своих питомцев новым владельцам либо в официальный приют для животных».

3. Что делать, если «приют» в квартире и после этого продолжает существовать?

«На основании предыдущих проверок официальных органов жильцы дома вправе обратиться в суд. В практике известны такие случаи, когда к владельцам квартир с десятками животных предъявлялись требования о возложении обязанности устранить нарушения правил содержания домашних животных, провакцинировать животных, снизить их численность. А если ненадлежащее обращение с животными приведет к гибели хотя бы одного из них, то контрольный орган обязан будет передать материалы в полицию по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). А это уже штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет».