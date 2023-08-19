Главная битва этого лета, 5 от Никиты и победа после 0:2: Обзор матчей 16 тура НФЛ

Тимур Ким (справа) был в этой игре одним из самых активных в составе "комсомольцев". Фото: Наша Футбольная Лига

На стадионе «Арена Pride» на улице Коминтерна, 15 в Москве возобновились матчи Чемпионата Москвы НФЛ 8х8. Команда журналистов и читателей «Комсомольской Правды», которая всю дистанцию держится в тройке лучших, проводила матч с одним из своих прямых конкурентов. «КП» - «АГК»: вывеска главного матча 16 тура.

В первом круге команды сыграли вничью - 1:1. Это было еще в самом начале турнира. Причем, тот поединок был отмечен еще и несколькими удалениями с обеих сторон. Видимо, обе команды интуитивно понимали, что на протяжении всего турнира им предстоит бодаться именно друг с другом. Так оно, собственно, и вышло.

И еще одна важная деталь: до 16 тура ни «КП», ни «АГК» еще ни разу не проигрывали.

Собственно, матч начался по тому же апрельскому сценарию: «АГК» забивает первым (отличился Антон Родионов), но «КП» еще до перерыва отвечает. Интересно, что у «комсомольцев» в обеих матчах «ответочка» на счету одного и того же игрока. Весной выпускник академии «Химок» Александр Калачев забил с игры, а вчера прекрасной исполнил штрафной - мяч крутанулся красиво по дуге и вошел в дальнюю «девятку».

Главные действующие лица матча: Александр Калачев из "КП" (в полете) и Никита Чумаченко из "АГК" (в подкате). Фото: Наша Футбольная Лига

Потом было много борьбы. Стыков на грани грубости. Крика. И моментов с обеих сторон. Исход матча решил перехват командой «АГК» мяча в середине поля. Дмитрий Семиров вышел к воротам, сумел обыграть вратаря «КП» Родиона Константинова и вывел свою команду вперед. Это было в самом начале второго тайма. «Комсомольцы» поднажали. Хорошие моменты были у Тимура Кима и Антона Разакова (дважды). Но мяч оба раза уходил выше ворот. Лучший бомбардир «АГК» (и всего чемпионата) Никита Чумаченко мощно ответил выстрелом в перекладину - звон от этого удара слышали, кажется, даже на МКАД.

(Экономический обозреватель «КП» Евгений Беляков, https://www.kp.ru/daily/author/2832/ пришедший поддержать коллег с трибуны, признался, что испытал в этот вечер всю бурю эмоций).

Красивый и эмоциональный матч так и закончился победой «АГК». Команда вышла на чистое место, отрыв от «КП» увеличился до 6 очков, но при этом у газетчиков еще есть одна игра в запасе.

- Играли достойно, - прокомментировали результат Александр Калачев. - Проиграли на своих ошибках. Два обреза - два гола. Свое не забили. Были моменты, когда уже 1:2 стало. Спешим, куда-то торопимся. А так - хорошая битва была. Нормально поиграли. Все по-мужски.

Никита Чумаченко в этом матче не забил, но продолжает лидировать в списке бомбардиров. Фото: Наша Футбольная Лига

Никита Чумаченко из «АГК» тоже высказался о соперниках максимально достойно:

- Было видно, что команды из верхней части таблицы. Сложная игра. Равная. Нам просто чуть больше повезло.

«Доктор Пеппер» в туре разбил со счетом 8:2 «Пролетарск» (5 мячей на счету Никиты Коргулева), а «Север» был сильнее «Дрим Тим» (7:3, в этом матче были забиты три пенальти, назначенные после просмотра VAR).

Команда «Гудбай Офис» на этой неделе играла дважды. В среду была боевая ничья с ФК «К15-Мангазея», а в пятницу - чудесный камбек в матче против «Звезды». Проигрывали 0:2, победили 4:3.

На будущей неделе болельщиков Чемпионата Москвы НФЛ 8х8 ждет еще одна супербитва. Тур откроется матчем «АГК» и «ЛЭМЗ». На данный момент команды занимают два первых места. «Север» встретится с очень крепким «Доктором Пеппером», а «КП» - с «К15». В общем, все на Коминтерна, 15!