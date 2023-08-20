Впервые в Подмосковье: Балашиха приняла фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

Фото пресс-службы правительства Московской области

Московская область впервые стала одной из площадок фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Концерт прошел с большим успехом в субботу на площади перед Ледовым дворцом в Балашихе.

Проект «Русское лето. ZаРоссию» запущен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Особенность этого фестиваля в том, что он «путешествует» - катится по стране. Это не только концерты музыкантов, но и выступления поэтов, спортивные соревнования, акции волонтеров. В период с 13 августа по 8 сентября такие мероприятия в поддержку СВО пройдут в 26 (!) городах России.

- Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» уже второй год проходит в разных регионах страны. И сегодня он впервые в нашем Подмосковье, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Так совпало, что 19 августа — это Всемирный день гуманитарной помощи, в честь чего активисты движения «Волонтеры Подмосковья» объявили специальный сбор всех самых необходимых товаров.

Помимо этого, в рамках фестиваля для всех желающих проводят мастер-классы, на которых учат делать полезные вещи, востребованные наши бойцами в зоне специальной военной операции. Маскировочные сети, сухой душ, нарукавные повязки и многое другое.

- Все сделанное гостями мероприятия волонтеры отвезут жителям Донбасса и нашим защитникам на новые территории в рамках акции «Доброе дело», которая действует уже полтора года и объединяет неравнодушных жителей Подмосковья благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, - отметила Екатерина Швелидзе.

Главными звездами концерта стали певица Ольга Кормухина и ее супруг, лидер группы Gorky Park Алексей Белов, известный не только как гитарист, но и как композитор.

- Чтобы жить, человеку нужна идея. Идея такой мощности и силы, чтобы она давала жизни смысл, и чтобы за нее не жалко было погибнуть, - рассуждает Ольга Кормухина. - Русский человек - он всегда был такой. Помните, как у известного поэта: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Понимаете? Не ограбить кого-то, а землю отдать крестьянам! Не будет великой идеи - не будет России. Россия - это не про деньги, это про дух.

Алексей Белов высказал уверенность: Россия сейчас там, в зоне СВО, борется за собственное будущее.

- Во второй половине XV века после падения Константинополя один старец под Псковом сказал: «Москва - третий Рим, а четвертому не бывать!». Первый Рим - Римская империя, второй - Константинополь, а третий - Москва. Тогда никто ничего не понял, но уже в XIX веке Российское государство охватывало земли от Польши до Канады. Русский народ - это народ-богоносец. Поэтому мы должны помнить о своих ценностях, без них не будет русского народа.